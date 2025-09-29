"ชัยวุฒิ" ซัด "เท้ง" แผ่นเสียงตกร่องติดหล่มอดีตจ้อแต่ปฏิวัติ โบ้ยแต่รธน.ทั้งที่ปัญหาเกิดจากนักการเมือง

แกนนำพปชร. ซัด หัวหน้าพรรคส้ม พูดแต่เรื่องปฏิวัติ เหมือนแผ่นเสียงตกร่องติดหล่มอดีต ขอก้าวข้ามได้แล้ว แถมโบ้ยแต่รธน.ทั้งที่ปัญหาเกิดจากนักการเมือง
วันที่ (29 ก.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่อาคารรัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.)ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายในเวทีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาชี้ให้เห็นว่าคนไทยทุกยุคทุกสมัยไม่เคยมีใครได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ปลอดการรัฐประหารในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใดในประวัติศาสตร์ทุกคนล้วนเติบโตภายใต้เงาการปฏิวัติรัฐประหาร ว่า วันนี้ได้ฟังการอภิปรายของผู้นำฝ่ายค้านก็รู้สึกผิดหวังมาก พูดวนเรื่องในอดีต พูดถึงเรื่องการรัฐประหาร พูดเหมือนกำลังติดหล่ม อยู่กับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งตนเคยอยู่ในรัฐบาลชุดนั้น ก็เห็นว่าเราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ จนวันนี้คนคิดถึงรัฐบาลลุงตู่และติงรัฐบาลพรรคเพื่อไทย แต่ผู้นำฝ่ายค้านยังติดหล่ม เป็นแผ่นเสียงตกร่อง พูดถึงรัฐประหารอยู่ ซึ่งปัญหาวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหาร มันเป็นความผิดพลาด บกพร่องต่อหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงเลย ไปพูดโทษรัฐธรรมนูญว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา ทั้งที่ปัญหาเกิดจากนักการเมือง ไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญ
“ความจริงวันนี้รัฐธรรมนูญปราบโกง เป็นรัฐธรรมนูญที่ช่วยแก้ปัญหา เพราะรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีทำผิด และได้มีการถอดถอนออกไป ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ อย่าโทษรัฐธรรมนูญ โทษที่นักการเมืองที่ยังติดหล่ม จึงขอฝากไปที่หัวหน้าพรรคประชาชน อย่าติดหล่มกับอดีต แผ่นเสียงตกร่อง คิดแต่เรื่องรัฐประหาร โทษประชาธิปไตย โทษรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดปัญหากับประเทศ มันไม่ใช่ อยู่ที่พวกท่านทำงานให้ดี อย่าให้มีปัญหา”นายชัยวุฒิ กล่าว
เมื่อถามว่าดูเหมือนเขายังฝังใจเรื่องรัฐประหารอยู่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนดูการอภิปรายของเขายังเหมือนอภิปรายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ อยู่เลย แต่นี่เป็นรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยแล้ว ก็เข้าใจว่าในอดีตพรรคนี้เติบโตมาจากการโจมตีรัฐประหารและโจมตีทหาร ต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหาร ก็เป็นอุดมการณ์ของเขา ตนไม่ขัดข้องอันนี้เป็นเรื่องของเขา แต่วันนี้ไม่ใช่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐบาลนายอนุทิน ต้องพูดเรื่องนโยบาย เรื่องปัญหาที่มาจากการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป ไม่เกี่ยวกับรัฐประหารแล้ว เป็นแผ่นเสียงตกร่องเกินไปน่าจะก้าวข้ามได้แล้ว