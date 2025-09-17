เพื่อไทยชั่งใจอภิปรายนโยบาย "รัฐบาลอนุทิน" หรือไม่ ชี้เป็นแค่รัฐบาลรอยุบสภาตาม MOA

“อนุสรณ์” ชี้ MOA หนุน “อนุทิน” แค่ยุบสภา ไม่ได้มาเป็นนายกฯ บริหารประเทศ – พรรคเพื่อไทยชั่งใจจะอภิปรายหรือไม่
วันที่ 17 ก.ย.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมการอภิปรายในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองใหญ่และฝ่ายค้านหลัก ได้หารือกันภายในถึงแนวทางการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้ ว่าจะอภิปรายและตรวจสอบในประเด็นใดได้บ้าง
นายอนุสรณ์กล่าวว่า ข้อตกลงทางการเมือง (MOA) ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย ยืนยันชัดว่าไม่ได้สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศ แต่เพื่อให้มายุบสภาภายใน 4 เดือน ดังนั้นการแถลงนโยบายรัฐบาลอาจมีเพียงเรื่องการยุบสภา ทำให้ไม่แน่ใจว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะเข้าประเด็นหรือไม่
“พรรคเพื่อไทยจะไม่ทำงานบนพื้นฐานความแค้นหรือการฝังใจในอดีต แต่หากเห็นว่ายังสามารถอภิปราย เสนอแนะในส่วนของนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ เราก็พร้อมทำหน้าที่” นายอนุสรณ์ กล่าว พร้อมตั้งคำถามว่า หากรัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อทำเพียงการยุบสภาแล้ว นโยบายที่จะมานำเสนอมีอะไรให้ฝ่ายค้านอภิปรายได้จริงหรือไม่