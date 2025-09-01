"สันติ-ชัยวุฒิ" โผล่ภท.สังเกตการณ์ประชุมสส. อุบร่วมงาน "ลุงป้อม" โอเคหรือไม่ แต่แย้ม ”คุยกันแล้ว“

"สันติ-ชัยวุฒิ" เดินเข้าพรรคภูมิใจไทย สังเกตการณ์ประชุม สส. ‘ภูมิใจไทย’ ไม่ตอบร่วมงาน ภท. ‘ลุงป้อม’ โอเคหรือไม่ ด้าน ‘ชัยวุฒิ’ บอก ”คุยกันแล้ว“
วันนี้ (1 ก.ย. 68) เวลา 15:35 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรตพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางเข้าสังเกตการณ์ที่พรรคภูมิใจไทย หลังมีการนัดประชุม สส.ของพรรคภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า การมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณแล้วใช่หรือไม่ แต่นายสันติ ไม่ตอบคำถาม มีเพียงทักทายผู้สื่อข่าวว่า ”วันนี้แขกเยอะเลย“
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่า การมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย พล.อ.ประวิตร โอเคใช่หรือไม่ และหากร่วมงานตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย จะต้องเจอกับพรรคกล้าธรรม มีการพูดคุยกันแล้วหรือไม่ ซึ่งนายสันติ ก็ไม่ตอบคำถามเช่นกัน
ขณะที่นายชัยวุฒิ ตอบเพียงว่า ”คุยกันแล้วสิ“ ก่อนจะขึ้นลิฟต์“ ไปทันที