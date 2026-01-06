“ธนาธร” ลุยเองหาเสียงสส.อุบลฯโวสร้างประเทศที่ดีกว่า ขอหยุดข่าวปลอมยัน "เท้ง" ไม่โหวต "อนุทิน" ซ้ำ

"เสี่ยเอก" นำทีมลุยช่วยหาเสียงผู้สมัคร สส.อุบลราชธานี ขอ 8 กุมภากาพรรคประชาชน พร้อมสร้างประเทศไทยที่ดีกว่า วอนหยุดสร้างข่าวปลอม ย้ำคำ “หัวหน้าเท้ง” ปชน. ไม่โหวต "อนุทิน" ซ้ำสอง
วันที่ (6 มกราคม 2569) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เดินทางไปที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ “ปุ๊กปูน” น.ส.พุทธชาด จินตะเวช ผู้สมัคร สส.อุบลราชธานี เขต 4 อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลโคกก่อง และตำบลบอน) พรรคประชาชน เบอร์ 3
นายธนาธร ได้ปราศรัยถึงนโยบายของพรรคประชาชนที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอุบลให้ดีกว่าเดิม ทั้งเรื่องการทำน้ำประปาสะอาดให้ประชาชนดื่มได้และการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,500 บาทต่อเดือนภายในปี 2573
ระหว่างการหาเสียง มีประชาชนเข้ามาสอบถามธนาธรว่า หากเลือกพรรคประชาชนแล้ว จะมีการขานชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเลือกใครคนนั้นก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่มีสมาชิกวุฒิสภามาร่วมโหวตแล้ว ต่างจากการเลือกตั้งปี 2566 ที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ถูกสกัดจนไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะไม่มีการขานชื่อนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอีก ตามที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ประกาศไว้
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้สอบถามนายธนาธรถึงสถานการณ์ที่พรรคประชาชนถูกโจมตีด้วยข้อมูลเท็จในหลากหลายรูปแบบ นายธนาธ รกล่าวว่า ปัจจุบันพรรคประชาชนมีขนาดใหญ่ขึ้น และได้รับความนิยมมากขึ้น จึงทำให้ฝ่ายต่าง ๆ พยายามบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของพรรค พร้อมขอให้ประชาชนมีความหนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อการใส่ร้ายป้ายสี และขอให้มั่นใจในพรรคประชาชนในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
“ขอให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวหยุดสร้างความเกลียดชังให้กับสังคมไปมากกว่านี้ และขอให้ร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง”