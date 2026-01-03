การเมืองลำปางเริ่มร้อน! “ธนาธร” ช่วยหาเสียงชี้อดีต ส.ส.แต่งงานย้ายเข้า พท.โดนสะใภ้เสื้อแดงร่ายยาวสวน

ลำปาง-เริ่มร้อนแล้ว "ธนาธร" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 บอกชัด อดีต ส.ส.ก้าวไกล ย้ายซบเพื่อไทยเพราะแต่งงานทำขาดคนลง โดนสะใภ้เสื้อแดง "มิ้งค์" สวนกลับ ปชน.รับสมัครคนแทนตนและส่งคนใหม่ลงหาเสียงก่อนที่ตนจะลาออกแล้ว
วันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้เดินทางไปปราศรัยช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.พื้นที่ จ.ลำปาง หลายจุด เช่น อ.เถิน ฯลฯ โดยได้แนะนำผู้สมัครและกล่าวถึงที่มาที่ไปของการมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมว่าได้มีอดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล จ.ลำปาง คนหนึ่งย้ายออกไปสังกัดพรรคเพื่อไทยสาเหตุเพราะมีการแต่งงานกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ส่งผลทำให้พื้นที่ จ.ลำปาง พรรคต้องขาดตัวผู้สมัครลงไปทันที อย่างไรก็ตามต่อมาพรรคก็ได้ "หมอบอล" นายแพทย์บอนด์ สุริยะ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์เดียวกันลงตัดสินใจลงสมัครแทนแล้ว
กรณีดังกล่าวทำให้ น.ส.รภัสสรณ์ นิยะโมสถ หรือมิ้ง อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล เขต 4 จ.ลำปาง ซึ่งถูกพาดพิงได้ออกมาเขียนในเฟซบุ๊กในชื่อภาษาอังกฤษว่า "อยากยึดคืนพื้นที่ จนน่าผิดหวัง" และต่อมาได้เขียนในเฟซบุ๊กชื่อภาษาไทยอีกว่าผู้ปราศรัยให้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน โดยตนต้องการจากพรรคเดิมด้วยดีและให้เกียรติกัน แต่ทั้งในและนอกพรรคกังวลเรื่องการแต่งงานแลการตั้งครรภ์ของตนจึงมีการประกาศรับสมัครผู้จะลงเลือกตั้งในเขต 4 จ.ลำปาง นอกจากนี้ก่อนที่ตนจะหารือกับกรรมการพรรค ทางพรรคก็ได้ส่งผู้สมัครในขณะนี้ลงพื้นที่แนะตำตัวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการย้ายพรรคของตนจึงไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาชนขาดผู้สมัคร รวมทั้งไม่เกี่ยวกับผลงานของตนเลยแต่อย่างใด
น.ส.รภัสสรณ์ ได้โพสต์ข้อความเต็มว่า...
"จากสถานการณ์ที่มีการกล่าวพาดพิงถึงมิ้งในประเด็นการย้ายพรรค บนเวทีปราศรัยของ ปชน.ซึ่งเป็นการกล่าวข้อเท็จจริงที่ยังไม่ครบถ้วน มิ้งเลือกเดินออกโดยไม่กล่าวถึงรายละเอียดใดๆ ต้องการจากมาด้วยดีเพราะรักและให้เกียรติกับพรรคมาโดยเสมอ แต่..มิ้งคงต้องออกมาชี้แจง “เหตุผลที่แท้จริง” เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด จากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารครั้งนี้ค่ะ
ประการแรก-มีข้อกังวลภายในและภายนอกพรรคเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของมิ้ง ทั้งเรื่องแต่งงานและตั้งครรภ์ จนเป็นข้อสรุปว่าจะมีการเปิดรับสมัครผู้สมัครในเขต 4 ลำปาง โดยเกณฑ์ครั้งพิเศษนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับผลงานในพื้นที่หรือการทำงานในสภา แม้แต่น้อย
ประการที่สอง-มิ้งย้ายพรรค ปชน.จึงเตรียมตัวไม่ทันในการหาผู้สมัคร ข้อนี้ทั้งหัวหน้าพรรค กรรมการพรรค เลขาพรรค รู้ดีว่าไม่เป็นความจริง 100% เพราะก่อนที่จะมีการพูดคุยกันระหว่างกรรมการฯ และมิ้ง ทาง ปชน.ได้ส่งผู้สมัครท่านนี้เดินแนะนำตัวในพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ช่วงก่อน ต.ค.สร้างความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากกับประชาชนในพื้นที่
ท้ายที่สุด มิ้งขอยืนยันจุดยืนทางการเมืองของตนเองอย่างชัดเจนว่าขอเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความตั้งใจเช่นนี้เสมอ
ขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องทุกคนค่ะ"
รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจาก น.ส.รภัสสรณ์ ได้มีโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้สนับสนุนเข้าไปแสดงความเห็นใจและให้กำลังในไปต่างๆ นานา รวมถึงนายธนาธร โล่สุนทร ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสามีด้วย โดยระบุว่า “เชื่อมั่นในตัวที่รักเสมอ” บางคนระบุว่าเป็นการโพสต์ที่ให้ให้เกิดความชัดเจน บางคนบอกไม่ควรปล่อยให้มีการหาเสียงตีกินกันอีก บางคนแนะนำให้เชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกา เป็นต้น.