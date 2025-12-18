”จุลพันธ์“ ซัด “ธนาธร” อย่าโบ้ยคนอื่นแก้ รธน.ไม่ถึงวาระ 3 แค่นี้มองไม่ออกก็โง่ซ้ำซ้อนโดนหลอกร่ำไป

หัวหน้าเพื่อไทย ซัด “ธนาธร” อย่าชี้นิ้วไปที่คนอื่น ปมแก้ รธน.ไปไม่ถึงวาระ 3 ลั่น แค่นี้มองไม่ออกก็โง่ซ้ำซ้อนโดนหลอกร่ำไป ย้อน แคนดิเดต ปชน.ก็ลงมติไม่ครบทุกมาตรา
วันนี้ (18ธ.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไปไม่ถึงวาระ3 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ สส. พรรคเพื่อไทยมาโหวตไม่ครบตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก ว่า สิ่งแรกอยากให้นายธนาธร ไปดู การลงมติในหลายมาตรา เพราะเพราะแม้แต่แคนดิเดตของพรรคประชาชนเองก็ไม่ได้ลงมติทุกมาตรา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่พวกตนก็มากันเต็มกำลังตามที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ขอไว้ก่อนที่จะมีการลงมติเราก็มาเต็มอัตราศึก เราพยายามทำเต็มที่ อย่าชี้นิ้วไปที่คนอื่น ขอให้ดูกระบวนการในสิ่งที่พวกคุณไปทำMOAมา ว่ามีข้อบกพร่องอะไร แล้ว MOA เกิดความเสียหายกับประเทศอย่างไรอย่ามัวแต่โทษคนอื่น
ส่วนกรณีที่ว่าหากมองว่าชนะในวาระ 2 แล้วจะเดินต่อได้ ตนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร โง่ซ้ำซ้อนหรือไม่ พร้อมระบุว่าหากคำนี้แรงไปหรือหนักไปก็ต้องขอโทษ แต่ในข้อเท็จจริงก็เห็นอยู่แล้วว่าพรรคภูมิใจไทยลงมติให้ สว. ต่อให้ผ่านไปได้มันก็ไม่สามารถที่จะผ่านวาระ3 ได้อยู่ดี
“ ถ้าแค่นี้มองไม่ออกก็คงจะโดนหลอกอยู่ร่ำไป และตนเคยพยายามบอกพรรคประชาชนแล้วว่า ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะแก้ และ MOA ก็ล้มเหลว เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกสติกลับมา อยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควร แล้วเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งดีกว่า” นายจุลพันธ์ ระบุ
เมื่อถามต่อว่าแบบนี้เหมือนเป็นการโยนความผิดให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่ที่ไป ไม่ถึงวาระ 3 นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในเวลานั้นใครอ่านไม่ออกว่าไปไม่ถึงวาระ 3 และต่อให้ไปถึงวาระ3 อย่างไรก็ลงมติไม่ผ่าน หมายความว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้ไปไม่ถึงอยู่แล้ว ต้นก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายไปมากกว่านี้อีกอย่างไร