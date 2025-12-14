หากวันนั้น นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี สถานการณ์จะไม่มาถึงจุดนี้?!

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวระหว่างกิจกรรม “ปิกนิก พรรคประชาชนพบประชาชน ขอโทษจากใจ ขอไปต่อด้วยกัน” ว่า หากในเวลานั้น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่พัฒนาไปถึงระดับที่ประชาชนต้องได้รับผลกระทบอย่างหนัก พร้อมย้ำว่า หากรัฐบาลของพวกเขาได้เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันนั้น รัฐจะสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาใช้ยับยั้งและจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งด้านการค้า การทูต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะถูกใช้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
.
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามหญ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568