"สอบท้องถิ่น 68" ได้ฤกษ์ ธ.ค.นี้ "สถ.-สถาบันชนะประมูล 140 ล้าน" เฮ! รับแจ้ง "บอร์ดอุทธรณ์ฯ" วินิจฉัย "ข้อกล่าวอ้างผู้ยื่นฟังไม่ขึ้น"

ชัดแล้ว! "สอบท้องถิ่น 68" คาด "มศว." สถาบันชนะประมูลจัดสอบ 140 ล้าน ได้ฤกษ์ดำเนินการ จัดสอบได้ ราวเดือน ธ.ค. นี้ หลังเลื่อนมากว่า 2 เดือน "สถ." แจ้งรอบที่สาม ปมอุทธรณ์จ้างเหมา 140 ล้าน "เป็นบวก" เหตุ "บอร์ดพิจารณาอุทธรณ์จัดจ้าง" ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
วันนี้ (7 ต.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกข่าว ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2569 (ฉบับที่ 3)
มีใจความว่า ตามที่ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2568
และ สถ. ได้ดําเนินการ คัดเลือกมหาวิทยาลัย เพื่อจ้างดําเนินการจัดสอบแข่งขัน ซึ่งได้มีการอุทธรณ์ผลการ พิจารณาการประกวดราคา จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณา และจัดทําความเห็น รายงานให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยสั่งการ นั้น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์) กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
"เห็นว่า กรณีนี้ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น สถ. จึงสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอน ต่อไป ตามนัยมาตรา 199 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
ทั้งนี้ สถ. จะได้แจ้งมหาวิทยาลัยที่ได้ ประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ในขั้นตอนต่อไป โดยเร็ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
มีรายงานว่า ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก.กลาง (ก.จ. (อบจ.) ก.ท. (เทศบาล) และ ก.อบต.) ที่ประชุมมีการสอบถาม ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดี สถ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้คำตอบว่า
กำลังรอหนังสือตอบกลับจาก กรมบัญชีกลาง (บช.) กระทรวงการคลัง ในกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สุรินทร์) ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการ พิจารณาการประกวดราคา
สถ. ระบุว่า ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากพิจารณาและจัดทำความเห็นรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง วินิจฉัยสั่งการ
"ซึ่ง บช. พิจารณาเสร็จแล้ว ผลจะออกมาในทางบวก เร็ว ๆนี้ จะเชิญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2568 มาเสนอแผนการดําเนินการจัด สอบได้เร็วๆ นี้ โดยทางอธิบดี สถ.มั่นใจว่า สอบได้ ภายในปีนี้แน่นอน แต่จะเป็นเดือนไหนต้องรอหารือกับ มศว.ก่อน"
ขณะที่ล่าสุด มีการคาดการณ์ จากสถาบันที่ชนะการเสนอราคา มีความพร้อมที่จะจัดสอบในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่รองรับผู้มีสิทธิสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากถึง 438,277 คน.