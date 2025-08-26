ดีพร้อม ผนึกกำลัง มศว ปักหมุดแฟชั่นไทยสู่เวทีโลก โชว์ศักยภาพกว่า 40 แบรนด์ดัง บุกปารีส–ฮ่องกง ก.ย.นี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมพาสินค้าแฟชั่นและดีไซน์ไทย ก้าวไกลสู่เวทีโลก! ในงาน Maison & Objet September 2026 ในระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2568 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และงาน THAILAND PAVILION CENTRESTAGE (Asia’s Fashion Spotlight) 2025 ในระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2568 ณ the Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC).
โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต่อยอดจาก ทุนทางวัฒนธรรม (Culture Capital) และพลัง Soft Power ของไทย ถ่ายทอดอัตลักษณ์และความเป็นไทยในมิติร่วมสมัย (Contemporary) พบกับผลงานจากผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า จำนวน 40 แบรนด์แฟชั่นไทย พร้อมแล้วที่จะประกาศศักยภาพบนเวทีสากล