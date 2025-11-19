xs
“อนุทิน” หัวเราะนศ.บอกมีคนละครึ่งพลัสต่อจะเลือกภท. บอกเลือกกลับมามีเฟส 3-4-5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ (19 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะอาจารย์และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระหว่างมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยนักศึกษาได้บอกกับนายกฯ ว่า จะเลือกพรรคภูมิใจไทย ถ้ามีโครงการคนละครึ่งพลัสต่อ ทำให้นายกฯ หัวเราะ

จากนั้นนักศึกษาถามต่อว่า จะมีโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส สาม หรือไม่ นายกฯ จึงกล่าวว่า ถ้าเลือกกลับมาจะมีเฟสสาม สี่ ห้า

