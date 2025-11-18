ชมฟรี!.. งาน“ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ Rhythm of Life ครั้งที่ 6”

ขอเชิญเที่ยวงานสุดยิ่งใหญ่ของปี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในงาน “ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ - Rhythm of Life ครั้งที่ 6”งานนี้ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ สวนหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่บรรยากาศในสวน
กิจกรรมในงาน พบกับ
- การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ Symphony จาก KU Wind
- การแสดงโขน จากโรงเรียนเตรียมทหาร
- การแสดงจากสถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง อุโมงค์ไฟ "แสงแห่งรัก...จากดวงใจแม่"
- นิทรรศการผ้าไทยคือมรดกแห่งแผ่นดิน ชมความสวยงามของชุดไทยราชนิยม
- การเรียนรู้ศิลปาชีพ
- วัฒนธรรมการแสดงโขน
- ผ้าไหมไทย
- การเรียนรู้โครงการป่ารักษ์น้ำ
พร้อมทั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ / อาหารและเครื่องดื่ม