ชป.ยืนยัน "เขื่อนขุนด่านปราการชล" แข็งแรงปลอดภัย! ชี้ภาพน้ำกระฉอก ไม่ใช่น้ำล้นเขื่อน

ชป.ยัน "เขื่อนขุนด่านปราการชล" แข็งแรงปลอดภัย! ชี้คลิปน้ำล้นเขื่อนไม่จริง ภาพที่เห็นคือน้ำกระฉอกจากคลื่นลมแรง ระดับน้ำยังอยู่แค่ 98% มั่นใจรับมือสถานการณ์ได้
วันนี้ (12 พ.ย.) กรมชลประทาน (ชป.) โดยสำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ TikTok เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ระบุว่า "น้ำล้นเขื่อนขุนด่านปราการชล" โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เขื่อนขุนด่านปราการชลมีระดับน้ำอยู่ที่ +109.53 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อนประมาณ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 98% ของความจุเก็บกักปกติ (224 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 3.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 พื้นที่บริเวณน้ำตกเหวนรก (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) มีฝนตกสะสม ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณ 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนฯ อยู่ที่ +110.35 ม.รทก. หรือเต็มความจุฯอ่างพอดี ซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับน้ำได้ถึงระดับเก็บกักสูงสุด (Maximum Capacity) ที่ 226 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงยังมีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง ภาพหรือคลิปที่เห็นว่าน้ำล้นเขื่อนนั้น แท้จริงแล้วเกิดจากแรงลมและคลื่นภายในอ่างเก็บน้ำ ทำให้น้ำกระฉอกออกมาทางช่องระบายน้ำล้น (Spillway) เล็กน้อย นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบได้ในเขื่อนขนาดใหญ่เมื่อระดับน้ำเต็มอ่างฯ
ปัจจุบัน (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568) เขื่อนขุนด่านปราการชลมีระดับน้ำอยู่ที่ +109.67 ม.รทก. ปริมาณน้ำในเขื่อนฯ 220.74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 98% ของความจุเก็บกักปกติ ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 3.24 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ และไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่เหนือเขื่อน
ทั้งนี้ กรมชลประทานขอยืนยันว่าเขื่อนขุนด่านปราการชลยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยทุกด้าน โดยที่ผ่านมากรมชลประทานได้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานและเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดทั้งปี จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลและมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน“