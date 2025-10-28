ทร.จัดทำ บรมฉายาลักษณ์ประกอบบทเพลงน้อมเกล้าฯส่งเสด็จ “สมเด็จพระพันปีหลวง” สู่สวรรคาลัย

กองทัพเรืออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ราชนาวีตั้งแต่ครั้งนิวัติพระนคร ตลอดจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mine หรือ ในดวงใจนิรันดร์ อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมถวายอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย : https://youtu.be/Krc83taclA4