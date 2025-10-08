แพทย์ชวนคนไทยบริโภคไข่ไก่ให้ได้อย่างน้อย วันละ 1 ฟอง เนื่องในวันไข่โลก

แพทย์ ชี้ ไข่ไก่ เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็กที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต ควรกินไข่ให้ได้วันละ 1 ฟอง หรือมากกว่านั้น ขณะที่ผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถบริโภคได้อย่างน้อยวันละ 1 ฟอง เช่นกัน
ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “ไข่ไก่” เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ย่อยง่าย คุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งไขมันดี วิตามิน แร่ธาตุครบถ้วน มีสารอาหารสำคัญบำรุงสมอง ดวงตา และหัวใจ เช่น โคลีนในไข่แดง ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ทั้งยังหาซื้อง่าย ราคาเข้าถึงได้ ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
ไข่ไก่ แหล่งอาหารที่ให้โปรตีนเป็นหลัก สามารถบริโภคได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโต ซึ่งโปรตีนและธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่สำคัญ เด็กจึงควรรับประทานโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งวัยเด็กสามารถกินไข่ไก่ได้ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ฟอง หรือมากกว่านั้นได้
สำหรับปริมาณโปรตีนที่แนะนำ ในเด็กที่มีอายุ 2-12 ปี ควรบริโภคไข่ไก่ วันละ 1 ฟอง ร่วมกับ เนื้อสัตว์ประมาณ 6-9 ช้อนโต๊ะต่อวัน เช่น เนื้อไก่ หรือเนื้อหมู เพื่อให้มีโปรตีนที่หลากหลายสลับกันไป รวมถึงนมจืด 2-3 กล่องต่อวัน สำหรับเด็กวัยรุ่น เพิ่มเนื้อให้เป็น 4 ช้อนโต๊ะต่อมื้อ และเพิ่มนมเป็น 3-4 กล่องต่อวัน อาหารในปริมาณนี้เด็ก ๆ ก็จะได้รับโปรตีนได้อย่างครบถ้วน
วัยผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง แม้ว่าคอเลสเตอรอลในไข่แดงจะมีปริมาณ 200 มิลลิกรัม แต่คอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้ไขมันในเลือดสูง โดยมีงานวิจัยยืนยันว่าคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงไม่ได้เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไป เพราะคอเลสเตอรอลในเลือดส่วนใหญ่มาจากการที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเอง แต่สิ่งที่ควรระวังคือ การกินไปพร้อมกับอาหารอื่น ๆ ที่มีไขมันสูงร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ได้รับปริมาณไขมันที่มากเกินไป
ไข่ไก่ แม้เป็นโปรตีนคุณภาพดี หาซื้อง่าย ราคาเข้าถึงได้ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการบริโภคไข่ไก่ ของประเทศไทย ปี 2568 (ม.ค.-มิ.ย.) ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ คนไทยบริโภค ไข่ไก่ เฉลี่ยอยู่ที่ 236.63 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งยังต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ และเนื่องในวันไข่โลก (World Egg Day) โดยกำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี จึงอยากให้คนไทยหันมาบริโภคไข่ไก่ให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ฟอง เพื่อให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อร่างกาย