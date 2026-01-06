"ชัยวุฒิ-ดร.เจษฎ์" ลงพื้นที่บางรัก เจอกระแสคนรุ่นใหม่ “ไม่เอาส้ม” ขอพรรคการเมืองอย่าสร้างความเกลียดชัง เน้นทำเพื่อประชาชน

"ชัยวุฒิ-ดร.เจษฎ์" ลงพื้นที่บางรัก เจอกระแส “ไม่เอาส้ม” เคลียร์ เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ใช่ส้ม รักชาติไม่ชังชาติ ขอพรรคการเมืองอย่าสร้างความเกลียดชัง เน้นทำเพื่อประชาชน เผยชาวบ้านบ่นคิดถึง ‘ลุงตู่’ เพราะจำได้ว่าเป็น รมต.สมัยลุงตู่ กรีด หมดยุคขายฝัน ต้องชัดเจนเรื่องนโยบาย
วันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมผู้บริหารพรรค นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (บัญชีรายชื่อลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (บัญชีรายชื่อลำดับที่ 4) และนายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค (บัญชีรายชื่อลำดับที่ 9) ลงพื้นที่หาเสียงช่วย นายอดัม ชินรัตนพิสิทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 1 เบอร์ 15 บริเวณตลาดบางรัก และ นายชุติ ปลื้มรุ่งเรื่อง ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 2 เบอร์ 10 บริเวณตลาดกิตติ เซนต์หลุยส์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายชัยวุฒิ เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ว่า ยอมรับว่าประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูงมาก และพบปรากฏการณ์ "กระแสตีกลับ" จากการที่พรรคการเมืองบางพรรคใช้วิธีการหาเสียงด้วยการโจมตีทหารและคุกคามสิ่งที่ประชาชนศรัทธา ทำให้เกิดแรงต่อต้าน โดยระหว่างลงพื้นที่พบคนรุ่นใหม่และประชาชนเข้ามาถามตรงๆ ว่า "ใช่ส้มหรือเปล่า ถ้าส้มผ่านไปเลยไม่เอา" ซึ่งตนได้ชี้แจงว่าพรรครักชาติเป็นคนรุ่นใหม่แต่ไม่ใช่ส้ม เป็นพรรคที่รักชาติ ไม่ใช่ชังชาติ
"ฝากเตือนไปถึงพรรคการเมืองว่า อย่าไปโจมตีทหาร อย่าไปคุกคามสิ่งที่เขารักศรัทธา แต่กลับไม่เคยพูดถึงรัฐบาลที่เรียกฮุนเซนว่าอังเคิล พอคุณเริ่มสิ่งเหล่านี้ มันทำให้เกิดแรงตีกลับจนหาเสียงลำบาก วันนี้ประชาชนจำได้ว่าผมเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลลุงตู่ หลายคนบอกว่าคิดถึง 9 ปีของลุงตู่ เพราะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยกว่า 3 ปีที่ผ่านมาที่เปลี่ยนนายกฯ ไปถึง 3 คน" นายชัยวุฒิ กล่าว
ด้าน รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก กล่าวเสริมว่า การหาเสียงยุคนี้ใช้วาทกรรมสวยหรูหรือนโยบายขายฝันแบบแจกเงินไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะประชาชนตื่นรู้และจดจำสิ่งที่เคยหาเสียงไว้ได้ หากทำไม่ได้จริงก็จะถูกทวงถาม สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจนเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ และเศรษฐกิจฐานราก
"ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญ อย่าสอนเด็กและเยาวชนให้ทำลายบ้านเมือง หรือใช้วิธีการสีเทาสีดำมาทำลายคู่แข่งทางการเมือง เพราะสุดท้ายผลเสียจะตกอยู่กับประเทศชาติในอนาคต" แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย