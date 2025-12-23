‘ชัยวุฒิ’ ถามแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทยจะแก้ปมชายแดนอย่างไร หวั่นตระกูลชินฯ ครอบงำ

‘ชัยวุฒิ’ ตั้งคำถามแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย จะแก้ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ได้อย่างไร เหตุเป็นต้นทางความขัดแย้ง หวั่นถูกตระกูลชินวัตรครอบงำ
วันนี้ (23 ธ.ค.68) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ออกมาตั้งคำถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยเป็นบุคคลในตระกูลชินวัตร ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งที่เชื่อมโยงกับปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา หากบุคคลในตระกูลชินวัตร ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้ง จะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาให้กลับสู่ความสงบได้อย่างไร พร้อมเรียกร้องให้ชี้แจงอย่างชัดเจน เพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ
นอกจากนี้ หัวหน้าพรรครักชาติยังแสดงความกังวลอีกด้วยว่า หากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้อย่างไรว่า จะไม่ถูกครอบงำทางการเมืองจาก นายทักษิณ ชินวัตร และน้องสาว เพราะประชาชนจำนวนมากมีความห่วงใย และต้องการคำอธิบาย