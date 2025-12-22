“ชัยวุฒิ” แนะ “ทรัมป์” จัดการสแกมเมอร์เขมร ก่อนจี้ไทยหยุดยิง ชี้ ปัญหาไม่จบสันติภาพไม่เกิด

หน.พรรครักชาติ เรียกร้อง ปธน.สหรัฐฯ ต้องจัดการเรื่องสแกมเมอร์ในกัมพูชาให้เด็ดขาด ก่อนเรียกร้องให้ไทยหยุดยิง ย้ำ ปัญหายังไม่จบ สันติภาพเกิดไม่ได้
วันนี้ (22 ธ.ค.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประเทศไทยและกัมพูชาหยุดยิง ถอนกำลังอาวุธ และหันมาเจรจาร่วมกัน โดยระบุว่า ขอเรียกร้องกลับไปยังสหรัฐอเมริกา โดย ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ควรทบทวนบทบาทของตนเอง และเร่งเข้ามาจัดการกับปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกและประเทศไทย นั่นคือ ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์จากประเทศกัมพูชา
นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันภัยจากสแกมเมอร์ถือเป็นปัญหาระดับนานาชาติ ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ก็ไม่อาจนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงระหว่างไทยและกัมพูชาได้
“ถ้าวันนี้เรื่องสแกมเมอร์ยังไม่จบ ไม่มีทางเกิดสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาได้หรอกครับ” นายชัยวุฒิ กล่าว
หัวหน้าพรรครักชาติ ยังเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์ และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ก่อนที่จะออกมาเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงหรือการเจรจาทางการเมืองระหว่างสองประเทศ