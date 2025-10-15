"อนุทิน" โบ้ยเป็นเรื่องความมั่นคง ปัดตอบปม "ฮุนเซน" จี้เปิดด่าน 20 ต.ค.-ทรัมป์เป็นตัวกลางเซ็นสงบศึกไทย-กัมพูชา

นายกฯ ไม่ตอบ กระแสข่าว “ฮุนเซน” กดดันเปิดด่าน 20 ก.ค. - ทรัมป์จ่อบินร่วมประชุมอาเซียนเป็นตัวกลางไทย-กัมพูชาลงนามสันติภาพ บอกเป็นเรื่องความมั่นคง
วันที่ 15 ต.ค.ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ถึงกรณี กระแสข่าวนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กดดันให้ไทยเปิดด่านภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ และกรณีที่นายโดนัล ทรัมป์ จะเดินทางมาร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ไทยและกัมพูชาเซ็นข้อตกลงเสรีภาพร่วมกัน นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธตอบคำถาม โดยบอกว่า “จะพูดได้อย่างไรเป็นเรื่องความมั่นคง”