เลขาฯ พรรครักชาติเรียกร้องสหรัฐฯ ให้ความเป็นธรรม ชี้ไทยมุ่งเป้าโจมตีฐานที่มั่นทหาร-เครือข่ายสแกมเมอร์

เลขาธิการพรรครักชาติ เรียกร้องสหรัฐฯ ให้ความเป็นธรรมไทยด้วย ชี้ไทยมุ่งเป้าที่มั่นทางทหารในพื้นที่เครือข่ายแสกมเมอร์
วันนี้ (22 ธันวาคม 2568) นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ (ลูกกอล์ฟ) เลขาธิการพรรครักชาติให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ถึงกรณีที่ สหรัฐอเมริกา ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่าง ประเทศไทย และ กัมพูชา ว่า ประเด็นสำคัญที่สังคมควรถามคือ ใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์จากการหยุดยิงดังกล่าว
นายฐิติพันธุ์ ระบุว่า การดำเนินการของประเทศไทยที่ผ่านมา มุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายของแก๊งมิจฉาชีพข้ามชาติ ไม่ใช่การโจมตีประชาชนชาวกัมพูชา พร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรง และปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ของทั้งสองประเทศ
เลขาธิการพรรครักชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐอเมริกาควรพิจารณาจุดยืนอย่างรอบด้าน และยืนเคียงข้างประเทศไทย โดยมองเห็นความพยายามที่แท้จริงในการยุติข้อพิพาทซึ่งคร่าชีวิตผู้คนของทั้งสองฝ่าย และการปราบปรามขบวนการแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกลวงผู้คนจากทั่วโลก
นายฐิติพันธุ์ ย้ำว่า การแก้ไขสถานการณ์อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในข้อเท็จจริงของพื้นที่ และความร่วมมือจากนานาประเทศ เพื่อหยุดยั้งทั้งความขัดแย้งและอาชญากรรมข้ามชาติไปพร้อมกัน