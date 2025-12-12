‘ปริม–ปราชญ์นคร’ สวิงสาวดาวรุ่งวัย 17 ปี ล่า 2 เหรียญทองซีเกมส์ ภายใต้พลังสนับสนุนสำคัญจาก ‘เรนวูด ปาร์ค’

ในโลกกีฬาที่การแข่งขันเข้มข้นขึ้นทุกปี การเติบโตของนักกีฬาเยาวชนไทยไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงพรสวรรค์หรือความพากเพียรเท่านั้น หากแต่ต้องมี “พลังสนับสนุน” ที่มั่นคง ทั้งโค้ช เทคโนโลยี สถานที่ฝึกซ้อม และผู้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาอย่างจริงจัง หนึ่งในเยาวชนที่สะท้อนภาพนี้ได้อย่างชัดเจน คือ
“ปริม-ปราชญ์นคร” นักกอล์ฟทีมชาติไทยวัยเพียง 17 ปี ที่เวลานี้กำลังถูกจับตามองเป็นหนึ่งในความหวังของวงการกอล์ฟไทย และกำลังเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อเป้าหมายคว้า 2 เหรียญทองประเภททีมหญิง และบุคคล ในมหกรรมซีเกมส์ 2025 โดยกีฬากอล์ฟ จะมีโปรแกรมแข่งขันถึงวันที่ 14 ธ.ค.68
เบื้องหลังการก้าวสู่ตัวแทนประเทศ ของ ปริม–ปราชญ์นคร’ ไม่ได้มีเพียงความพยายามส่วนตัว แต่ยังรวมถึงแรงสนับสนุนสำคัญจากเรนวูด ปาร์ค โดยมูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) และโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา ในโครงการประกอบด้วย Robinswood Golf Club และ CH3 Performance Golf Academy Thailand ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬากอล์ฟระดับแนวหน้าของไทย
จากเด็กที่หลงรักลูกกอล์ฟสีชมพู สู่ตัวแทนทีมชาติไทย บนเส้นทางกอล์ฟของปริมเริ่มจากแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ด้วยวัยเพียง 9 ขวบ เธอเล่าว่า เมื่อยังเด็ก ความฝันของเธอคืออยากเป็นนางแบบ แต่หลังได้เห็น “โปรแหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ” ตีลูกกอล์ฟสีชมพูในทีวี
ทำให้เกิดความรู้สึก “อยากลองเล่นดูบ้าง” และนั่นคือจุดเริ่มต้นของปริม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอใช้เวลาฝึกซ้อมวันละ 3 ชั่วโมงทุกวัน และใช้วันว่างในวันอาทิตย์ไว้สำหรับกิจกรรมครอบครัวและการเล่นสเก็ตบอร์ด อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมบาลานซ์ของร่างกาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวงสวิงของเธอในสนามกอล์ฟ
“เรนวูด ปาร์ค” ก้าวเข้ามาเป็น “แรงส่งที่สำคัญ” ปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากของปริม เพราะเป็นเวลาที่เธอต้องเตรียมตัวสู่การแข่งขันระดับใหญ่หลายรายการ รวมถึงเวทีสำคัญอย่าง ซีเกมส์ 2025 และ Women’s Amateur Asia-Pacific Championship (WAAP) ในปี 2026 เรนวูด ปาร์ค จึงเข้ามาให้การสนับสนุนเธออย่างเป็นทางการ
ไม่เพียงในรูปแบบทุนสนับสนุนผ่านมูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) แต่รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาที่ครบที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย คือ การที่ปริม ได้ใช้สนาม Robinswood Golf Club และ CH3 Performance Golf Academy Thailand ภายในโครงการเรนวูด ปาร์ค ลำลูกกา ปทุมธานี เป็นสถานที่ฝึกซ้อมหลัก
ปริม-ปราชญ์นคร กล่าวว่าการได้มาซ้อมที่ Robinswood Golf Club และ CH3 Performance Golf Academy Thailand ทำให้ปริมพัฒนาศักยภาพได้อย่างมาก เพราะมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และโค้ชที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ ปริมรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับซีเกมส์ปีนี้
- Robinswood Golf Club สนามฝึกซ้อมที่ออกแบบเหมือน “สนามแข่งจริง”
สนาม Robinswood Golf Club ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟใน Reignwood Park ด้วยมาตรฐานระดับโลกและการออกแบบที่ให้ผู้เล่นได้สัมผัสสภาพการแข่งขันจริง ทั้งแฟร์เวย์หญ้าจริง กรีนที่ท้าทาย และพื้นที่ซ้อมที่เปิดกว้างเหมาะกับการเก็บตัวระยะยาว อีกทั้งเป็นสนามกอล์ฟที่เดียวในประเทศไทย ที่มีระบบ Sub Air ดูดซับความชื้นออกจากสนามได้อย่างรวดเร็วทำให้เป็นสนามที่ฝึกซ้อมได้ในทุกฤดูกาล
- CH3 Performance Golf Academy Thailand ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟของไทย
CH3 Performance Golf Academy Thailand คือสถาบันสอนกอล์ฟระดับโลกที่เรนวูดได้พัฒนาร่วมกับ Claude Harmon III (CH3) โค้ชระดับท็อปผู้ปลุกปั้นซูเปอร์สตาร์อย่าง Dustin Johnson, Brooks Koepka และ Rickie Fowler จุดแข็งของสถาบันนี้คือ ระบบการสอนแบบข้อมูลเป็นฐาน (data-driven) และการออกแบบการฝึกแบบ personalized coaching ที่เชื่อมต่อทั้งเทคนิควงสวิง จิตวิทยาการแข่งขัน Golf Fitness Performance
สำหรับผลงานความสำเร็จตลอด 2 ปีที่ผ่านมา “ปริม–ปราชญ์นคร” ได้สร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยประเดิมความสำเร็จในยุโรปกับการคว้าแชมป์ Finnish Amateur Championship 2024 ที่ฟินแลนด์ ก่อนต่อยอดสู่ปี 2025 ด้วยการคว้าแชมป์ Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2025 ที่อินโดนีเซีย พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ Toyota Junior Golf World Cup 2025 ที่ญี่ปุ่น และปิดท้ายด้วยแชมป์ Singapore Open Amateur Championship 2025 ที่สิงคโปร์ ความสำเร็จจากทั้ง 4 รายการนี้สะท้อนศักยภาพและพัฒนาการที่แข็งแกร่งของนักกอล์ฟเยาวชนไทย พร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการพัฒนาในระดับสากล
ส่วนในซีเกมส์ 2025 ปริมตั้งเป้าแน่นอนว่า ต้องมีเหรียญทองมาฝากชาวไทย และพร้อมล่าทั้ง 2 เหรียญทองซีเกมส์มาครองหากเป็นไปได้
“ปริมอยากทำให้ดีที่สุด อยากใช้ผลงานในซีเกมส์ตอบแทนทุกแรงสนับสนุน โดยเฉพาะเรนวูดที่ให้โอกาสสำคัญทั้งเรื่องทุนและเรื่องสถานที่ฝึกซ้อม อยากฝากถึงเยาวชนที่อยากก้าวตามเส้นทางเดียวกันว่า ขอให้ทุกคนเล่นกีฬาที่ตัวเองรักอย่างมีความสุข และขอให้ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ โอกาสจะมาถ้าเราพร้อม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน” ปริมกล่าว
เรนวูด ปาร์ค-Robinswood-CH3 การสร้างเส้นทางใหม่ของนักกอล์ฟไทย ความมุ่งมั่นของเรนวูดในการพัฒนาเยาวชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการให้ทุน แต่คือการสร้าง “ระบบสนับสนุนเต็มรูปแบบ” ที่ช่วยให้นักกีฬาไทยมีโอกาสเท่าเทียมกับมาตรฐานระดับโลก การสนับสนุน “ปริม-ปราชญ์นคร” คือภาพสะท้อนชัดเจนของวิสัยทัศน์นี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา เช่น Robinswood Golf Club และ CH3 Performance Golf Academy Thailand จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามหรือสถาบันสอน
แต่คือ “ศูนย์กลางการพัฒนานักกีฬา” ที่มีศักยภาพผลักดันเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม และวันนี้ปริมคือหนึ่งในผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นดังกล่าว เด็กผู้หญิงที่เคยหลงรักลูกกอล์ฟสีชมพู และกำลังก้าวขึ้นเป็นความหวังของประเทศในฐานะนักกอล์ฟทีมชาติไทยยุคใหม่