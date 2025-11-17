ทีมช่างอีซูซุไทยยืนหนึ่งเวทีโลก คว้าแชมป์การแข่งขัน I-1 Grand Prix ที่ญี่ปุ่น

ทีมช่างอีซูซุจากประเทศไทยคว้าแชมป์ “การแข่งขันทักษะบริการด้านเทคนิคของอีซูซุ ระดับนานาชาติ” กลุ่มรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ประจำปี 2025 (Isuzu World Technical Competition I-1 Grand Prix 2025, CV Division) ครั้งที่ 20 ณ โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ความสำเร็จของทีมช่างอีซูซุประเทศไทยในครั้งนี้ คือการการันตี “ความเชื่อมั่นสูงสุด” และ “การยกระดับการให้บริการ” ที่อีซูซุพร้อมจะดูแลและส่งมอบประสบการณ์หลังการขายที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ภายใต้แนวคิด “Isuzu Trusted Buddy…อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ทศวรรษ ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจ และภูมิใจอย่างยิ่งที่ทีมช่างอีซูซุไทยคว้าแชมป์การแข่งขันทักษะบริการด้านเทคนิคของอีซูซุ ระดับนานาชาติ กลุ่มรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ ประจำปี 2025 ชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็น บทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้การฝึกอบรมที่เข้มข้นและ ได้มาตรฐานระดับโลกของอีซูซุ…ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยและการแข่งขัน ในตลาดรถยนต์ที่รุนแรง อีซูซุยังเชื่อมั่นและยืนหยัดการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Isuzu Trusted Buddy…อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” ตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ 70 ปี ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความทุ่มเทของทีมช่างอีซูซุ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานสูงสุด รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์บริการ อันดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ และเติบโตเคียงคู่สังคมไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
ด้าน ญาณพัฒน์ เพลงเกษม โค้ชจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวในฐานะตัวแทนของทีมว่า “การแข่งขันในเวที I-1 Grand Prix ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของผมในฐานะโค้ช และยังเป็นครั้งแรกการแข่งขันระดับนานาชาติของของตัวแทนช่างอีซูซุไทยทั้งสองคนด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก และปีนี้ยังเป็นปีที่พิเศษเพราะมีผู้เข้าแข่งขันมากถึง 37 ประเทศทั่วโลก ทุกคนล้วนมีศักยภาพและประสบการณ์สูง เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้ด้านเทคนิคต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องและแม่นยำ ทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือ รวมถึง การวางแผนบริหารจัดการภายใต้เวลาที่จำกัด ที่ต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมเป็นอย่างดีแล้ว ทีมช่างอีซูซูไทยยังต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีม ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะสามารถทำให้ ประสบความสำเร็จได้และได้รับรางวัลกลับมา…ขอให้ท่านลูกค้าอีซูซุที่นำรถเข้ามารับบริการ มั่นใจได้เลยว่ารถของท่านจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานระดับสูงของอีซูซุอย่างแน่นอน”
การแข่งขัน I-1 Grand Prix หรือการแข่งขันทักษะบริการด้านเทคนิคของอีซูซุ ในระดับนานาชาติ เป็นเวทีที่ใช้ทดสอบความรู้และความสามารถของช่างเทคนิคของอีซูซุจาก ทั่วโลก โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันภาคปฏิบัติแบบบุคคลจะใช้ยานยนต์เสมือนบนคอมพิวเตอร์ เพื่อทำ “การวิเคราะห์ความเสียหายแบบเสมือน” ส่วนการแข่งขันภาคปฏิบัติแบบทีมจะประกอบไปด้วยการตรวจสอบ วินิจฉัย และซ่อมแซมความเสียหายบนตัวรถจริงเสมือนการทำงานจริง ในศูนย์บริการ
ทีมผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ ช่างเทคนิค 2 คน และโค้ช 1 คน สำหรับปีนี้มีทีมตัวแทนจากอีซูซุทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 37 ประเทศ ในการแข่งขันปีนี้ ทีมช่างอีซูซุประเทศไทยสามารถแสดงศักยภาพด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนานาชาติ มาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นจากทีมช่างอีซูซุทั่วโลก ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจของอีซูซุประเทศไทย ที่สะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค ที่แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการบริการให้ทัดเทียมระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
ทีมช่างอีซูซุจากประเทศไทยนำทีมโดย ญาณพัฒน์ เพลงเกษม โค้ชจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ 2 ช่างเทคนิค ธวัชชัย จันทร์หอม จาก หจก. ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) และจักรพันธุ์ รักบุรี จากบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด ซึ่งหลังผ่านการคัดเลือกสมาชิกทีมแล้ว ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมถึง 3 เดือนเพื่อติวเข้มด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมจำลอง การแข่งจริงโดยสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ ส่วนรองชนะเลิศที่คะแนนรวมมาเป็นอันดับ 2 และ 3 เป็นทีมอีซูซุจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ตามลำดับ