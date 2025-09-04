“ธรรมนัส” ปัดคุยโผครม.คุยแต่ทางออกชาติ โหวตนายกฯกธ.ไม่แตกแถว เมินจุ้นหลัง "ชัยเกษม" อาสายุบสภา

แกนนำกธ. ปัดคุยโผครม.บอกเรื่องเดียวที่คุยคือหาทางออกให้ประเทศ โวโหวตนายกฯพรุ่งนี้ “กล้าธรรม” ไม่มีแตกแถวแม้แต่คนเดียว ไม่ก้าวก่ายพรรคอื่น หลัง “ชัยเกษม” อัดคลิป ย้ำโหวตหนุนพร้อมยุบสภาฯ
วันนี้ (4ก.ย.) เมื่อเวลา 16.03 น. ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของพรรคกล้าธรรม ว่า ไม่มี เป็นเรื่องของการคาดการณ์ ซึ่งยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ และไม่ได้อยู่ในข้อตกลง มีเรื่องเดียวคือหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และย้ำว่าไม่มีการคุยเรื่องอื่น ซึ่งเราจะทำหน้าที่ของพรรคเราตามที่รับปากเอาไว้
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าอาจจะมีการอภิปรายเกิดขึ้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ ทุกคนต้องเตรียมพร้อม ทั้งนี้ในส่วนของพรรคกล้าธรรม เราได้มีการกำชับลูกพรรค เมื่อถามย้ำว่าพรรคกล้าธรรมจะมีการแตกแถวหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มีแม้แต่คนเดียว ทั้งนี้ เรามีการพูดคุยและตกลงกันแล้วว่าจะทำตามนั้น
เมื่อถามถึงกรณีที่นายชัยเกมษ นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เผยแพร่คลิปวิดีโอสัญญาว่าหากได้รับการโหวตเลือกให้เป็นนายกฯ จะยุบสภาทันที ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนว่าทุกพรรคต่างก็รู้ตัวเองว่าควรทำอะไร อย่างของพรรคเรานั้น ก็ทำให้ดีที่สุด ส่วนของพรรคอื่นตนขอไม่ก้าวก่าย
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าเกมจะพลิก หลังจากมีบางส่วนอยากให้มีการฟรีโหวต ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้เราเคารพการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย เราพูดถึงเรื่องพรรคเราพรรคเดียว พรรคอื่นเราไม่พูด.