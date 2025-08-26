"อนุทิน" ปัดเตรียมพร้อมนั่งนายกฯ พรรคไม่ได้คุยหลัง 29 ส.ค. แจงร่วมเฟรม “สารัชถ์” เหตุสนิทมานาน

"เสี่ยหนู" ปัด เตรียมความพร้อมนั่งนายกฯ บอก วงประชุมพรรรคไม่ได้ถกสถานการณ์เมืองหลัง 29 ส.ค. เชื่อ ทุกคนอยากให้บ้านเมืองสงบ ย้ำ ร่วมเฟรม “สารัชถ์” เหตุสนิทกันมานาน เรียกคุณยังเขินปากปกติเรียกพี่
วันนี้ (26ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ว่ามีการพูดถึงสถานการณ์การเมืองหลังวันที่ 29 สิงหาคมนี้หรือไม่ ว่า ไม่มี พวกเราเป็นสส. ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลเป็นอย่างไร สภาก็ยังอยู่ยังไม่ได้ถูกยุบ เราก็ต้องทำงานในฐานะสส. อย่างเต็มที่ ซึ่งการประชุมพรรควันนี้ เราคุยกันเรื่องเสนอญัตติเรื่อง MOU43-44 โดยกำหนดแนวทางว่าใครจะอธิบายอย่างไร คุยแต่เรื่องการทำงานด้านนิติบัญญัติมากกว่า
เมื่อถามว่า ได้มองถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุด คือนายกรัฐมนตรีหลุดออกจากตำแหน่งหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า คิดว่าทุกคนอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย อย่าให้มีความวุ่นวาย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของทุกคน
เมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงถ่ายภาพร่วมกับนายสารัชถ์ รัตนาวะดี หรือเจ้าสัวกัลฟ์ ว่าอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อม นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทินย้อนถามนักข่าวว่า ” คุณรู้ไหมว่า คุณสารัชถ์กับผม รู้จักกันตั้งแต่คุณยังไม่เกิด ก็ขอให้รู้ซะ เป็นนักเรียนอัสสัมชันด้วยกัน เริ่มตีกอล์ฟยังหัดตีกอล์ฟด้วยกันเลย เรียนวิศวะ สมัยที่ผม ทำงานใหม่ๆเป็นวิศวกร คุณสารัชถ์ ก็เป็นวิศวกรผมเป็นฝ่ายก่อสร้าง คุณสารัชถ์เป็นฝ่ายควบคุมงาน โอ๊ย มันเก่าแก่อย่าไปผูกเรื่อง ประสบความสำเร็จวันนี้ท่านมาเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จ ทุกคนก็มีความดีอกดีใจ ไม่ได้เลิกคบกัน เพียงแต่เขารวยกว่าผมเยอะแค่นั้นเอง รู้อย่างนี้ตามเขามาดีกว่า “
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี อย่างที่บอก เรียกคุณสารัชถ์ ยังเขินปากเลย ปกติเรียกแต่พี่กลาง
เมื่อถามว่าพร้อมหรือไม่หากต้องเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทินกล่าวว่าไม่พร้อมได้อย่างไร พร้อมก็ต่อเมื่อมีสมาชิกมาเป็นลำดับหนึ่งของขั้วนั้นๆ ถ้าลำดับหนึ่งของขั้วบริหารก็พร้อมเป็น ถ้าเป็นลำดับหนึ่งของขั้วฝ่ายค้านก็พร้อมเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ทุกอย่างมีกฎกติกา และพร้อมเป็นแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้มีคนหนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่มีคนหนุน เอาไว้ให้มันมีก่อน