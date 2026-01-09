องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แจงปม "เท้ง" เปิดจดหมายร้องเรียน ยันเร่งดันแก้กฎหมายเพิ่มเงินผดุงเกียรติ 3,500 บาท

อผศ. แจงข้อเท็จจริง กรณีหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดปมสวัสดิการทหารผ่านศึก ยืนยันสถานะ 'เงินผดุงเกียรติ 3,500 บาท' ยื่นแก้กฎหมายแล้ว รอรัฐบาลใหม่พิจารณา พร้อมชี้แจงเกณฑ์สินเชื่อประกอบอาชีพ ย้ำดูแลตามพันธกิจ
จากกรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกฯ โพสต์ข้อความพร้อมภาพจดหมายจากอดีตแนวหน้า ส่งมาร้องเรียนเรื่องการขอสวัสดิการที่ติดขัด ได้รับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้ทีจวกทหารนายพลเสพสุขสบาย ทหารผู้น้อยบาดเจ็บล้มตายในแนวหน้า ถูกหักเบี้ยเลี้ยงเข้ากระเป๋านาย นี่คือเหตุผลที่ต้องถาม “ทหารมีไว้ทำไม?”
ล่าสุด วันนี้ (9 ม.ค.) “พลโทเสรี สุคณธมาลัย” รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำหนังสือถึงรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ชี้แจงกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนได้เผยแพร่จดหมายจากทหารผ่านศึก ร้องเรียนถึงความเป็นทหารชั้นผู้น้อย และเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากองค์การทหารผ่านศึก
โดยในเอกสารชี้แจง ระบุว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีสถานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนทหารผ่านศึกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยและคงความเป็นไทยมาจวบจนทุกวันนี้ โดยองค์การฯ ได้ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ทั้งในด้านการเกษตร การอาชีพ การสวัสดิการและการศึกษา การรักษาพยาบาลการให้สินเชื่อ และการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสังคม
สำหรับข้อเรียกร้อง กรณีทหารผ่านศึกๆ บัตรชั้นที่ 2 ,3 และ4 ขอให้ช่วยเหลือเงินผดุงเกียรติเป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท ขณะนี้ได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510 มาตรา 11 แล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาต่อไป
ส่วนการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ทหารผ่านศึกกู้ยืม มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกอยู่แล้วเช่น การให้สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ วงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 50,000 บาท (มีเงินกองทุนสินเชื่อพร้อมให้กู้ยืม)
โดยมีหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้มีหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมที่ยุ่งยากและซับซ้อน เพียงแต่เจตนากำหนดให้นำเงินกู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง และมีหลักประกันการชำระหนี้คืน เพื่อหมุนเวียนไปให้ทหารผ่านศึกรายอื่น ๆ ได้กู้ยืมต่อไป
องค์การฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้"