จนท.พบแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่ชายหาดกะรน ก่อนประสานนำไข่เข้าสู่กระบวนการรอฟัก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันตื่นเต้น เมื่อพบแม่เต่าตนุตัวใหญ่ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต โดยแม่เต่าวางไข่จนแล้วเสร็จ แม่เต่าตนุจะใช้ขาหลังทั้งสองข้าง กวาดทรายมาปิดหลุมไข่ของตัวเอง และตบหลุมทรายจนเรียบ เพื่อปกปิดหลุมไข่ ก่อนที่จะคลานกลับลงไปในทะเล จากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำหาดกะรนได้นำไม้ผูกเชือกกั้นล้อมรังไข่เอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนหลุมไข่ ก่อนจะแจ้งเทศบาลตำบลกะรน เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นำไข่แม่เต่าตนุที่วางไว้เข้าสู่กระบวนการรอฟัก จำนวนไข่ทั้งหมด 124 ฟอง