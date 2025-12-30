สุดเฮ! แม่เต่าตนุวางไข่ 99 ฟอง ที่เกาะตาชัย

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสภาพแม่เต่าตนุวางไข่ 99 ฟองที่เกาะตาชัย โดยระบุข้อความว่า
"ของขวัญปีใหม่จากธรรมชาติ! แม่เต่าตนุวางไข่ 99 ฟองที่เกาะตาชัย ส่งท้ายปี 2568 ด้วยความหวังใหม่
ใกล้วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม ขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมต้อนรับปีใหม่ ธรรมชาติก็ส่งมอบ "ของขวัญ" อันล้ำค่าให้กับทีมงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอีกครั้ง !
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯ เกาะตาชัย ค้นพบร่องรอยอันน่าประทับใจ เมื่อแม่เต่าตนุตัวใหญ่ (วัดร่องใบพายกว้างถึง 87 เซนติเมตร) เลือกชายหาดของเกาะตาชัยเป็นบ้านสำหรับวางไข่ถึง 99 ฟอง ในช่วงก่อนส่งท้ายปีเก่านี้
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวด้วยความชื่นชมว่า นี่คือรังเต่ารังแรกของฤดูกาลสำหรับเกาะตาชัย และเป็นรังที่ 4 ของอุทยานฯ ในฤดูกาลนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดที่จะปิดท้ายปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่
"การที่แม่เต่ากลับมาเลือกวางไข่ที่เกาะตาชัย แสดงให้เห็นว่า หลังจากปิดฟื้นฟูตั้งแต่ปี 2559 เกือบ 10 ปีแล้ว ธรรมชาติที่นี่กลับมาสมบูรณ์จริงๆ ทะเลใส หาดทรายสะอาด ไม่มีการรบกวน แม่เต่าจึงมั่นใจที่จะมอบชีวิตใหม่ไว้ที่นี่" นายศิริวัฒน์กล่าว
ทันทีที่พบรังเต่า ทีมเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และพบว่าตำแหน่งที่แม่เต่าวางไข่อาจมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนสูง ด้วยความห่วงใยในชีวิตเล็กๆ ทั้ง 99 ชีวิต เจ้าหน้าที่จึงได้ระมัดระวังย้ายรังไข่ไปยังจุดที่ปลอดภัยกว่า พร้อมดูแลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอวันที่ลูกเต่าน้อยจะได้โผล่หัวออกมาสู่โลกใบนี้
การพบรังเต่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้ไม่เพียงเป็นข่าวดีสำหรับทีมงานอุทยานฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคน เพราะพิสูจน์ให้เห็นว่า "การอนุรักษ์" ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือความหวังที่จับต้องได้ เมื่อเราให้เวลาธรรมชาติพักฟื้น สิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ลูกเต่าน้อยทั้ง 99 ตัวจะค่อยๆ ฟักตัวออกมา เดินทางสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ พร้อมสานต่อวงจรชีวิตแห่งท้องทะเลไทย"
