ข่าวดี! พบรอย “เต่าตนุ” ขึ้นมาวางไข่ที่เกาะเมียง 75 ฟอง คาดฟักกลางเดือน ธ.ค. นี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เผยข่าวดี พบ “เต่าตนุ” ขึ้นวางไข่ที่เกาะเมียง 75 ฟอง คาดฟักกลางธันวาคมนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของระบบนิเวศทางทะเล
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของรอยเต่าตนุที่ขึ้นมาวางไข่ที่เกาะเมียง อช. หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมข้อความว่า
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยข่าวดีจากทะเลอันดามัน เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.1 (เกาะเมียง) พบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดเล็ก โดยคาดว่าเป็นเต่าตนุ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของระบบนิเวศทางทะเล
จากการสำรวจพบร่องรอยเต่าขึ้นฝั่งกว้างประมาณ 1 เมตร ที่พิกัด E 0350219 N 0947283 และพบไข่เต่าทะเลจำนวน 75 ฟอง เจ้าหน้าที่ได้ประเมินพื้นที่และพบว่าจุดที่เต่าวางไข่มีความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง จึงได้ดำเนินการย้ายไข่เต่าดังกล่าวไปฟักในจุดที่ปลอดภัยแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสการฟักตัวของลูกเต่า
"รังเต่าที่พบในครั้งนี้คาดว่าจะฟักตัวในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด การพบรังเต่าทะเลที่เกาะเมียงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสำเร็จในการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน” นายศิริวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติฯ ยังคงเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการขยายพันธุ์ของเต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้ครองและสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline