ใกล้ได้เฮ! เตรียมเปิด “เกาะตาชัย” อีกครั้ง หลังปิดมานานกว่า 9 ปี

อช. หมู่เกาะสิมิลัน แง้มความดีเตรียมเปิดการท่องเที่ยว “เกาะตาชัย” อีกครั้งหลังปิดมานานกว่า 9 ปี พร้อมเร่งประชุมประสานงานผู้ประกอบการบนเกาะตาชัย เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้มีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวเกาะตาชัย หลังมีแผนเปิดการท่องเที่ยวเกาะตาชัยอีกครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของเกาะตาชัย โดยมีกำหนดประชุมในวันที่ 19 ธันวาคมนี้
ซึ่งนับเป็นข่าวดีที่สื่อถึงจะมีการเปิดการท่องเที่ยวเกาะตาชัยอีกครั้ง หลังจากที่มีการปิดฟื้นฟูธรรมชาติที่เกาะตาชัยมานานถึง 9 ปี จากปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกินและกระทบระบบนิเวศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้สะท้อนว่าอุทยานฯ กำลังวางทิศทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นความยั่งยืนและการอนุรักษ์เป็นหลัก
สำหรับ “เกาะตาชัย” เป็นหนึ่งในหมู่เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ในน่านน้ำเขตจังหวัดพังงา แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 12 ตร.กม. มีชายหาดเพียงแห่งเดียวอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ มีความยาวเหนือจดใต้ประมาณ 700 ม. และใช้เวลาในการเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 1-2 ชั่วโมง
เกาะตาชัยมีแนวหาดทรายยาวขาวสะอาดและมีความละเอียดดุจแป้ง น้ำทะเลที่สวยใสราวกระจก ที่มีโลกใต้ทะเลอันสวยงามทั้งแนวปะการังและปลาหลากหลายชนิด สามารถเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น รวมไปถึงสามารถดำน้ำลึกได้ที่บริเวณกองหินใต้น้ำใกล้หัวแหลมทางด้านใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นจุดที่นักดำน้ำมีโอกาสจะพบเห็นฉลามวาฬและปลากระเบนราหูได้มากที่สุดจุดหนึ่งของทะเลไทยฝั่งอันดามัน
นอกจากนี้บนเกาะตาชัยยังมีจุดชมวิวหลังเกาะที่สวยงาม มีพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นอย่าง สาหร่ายใบมะกรูด ปูเสฉวนยักษ์ ปูไก่ และ “หอยมรกต” หนึ่งเดียวในโลกที่พบเพียงแห่งเดียวบนเกาะตาชัยเท่านั้น
เกาะแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ด้วยภาพของความสวยใสของน้ำทะเลสีฟ้าสดและหาดทรายอันงามละเอียดที่เผยแพร่ออกไป ทำให้ผู้ที่มาเยือนต่างประทับใจ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยมาก็ใฝ่ฝันและตั้งใจว่าจะต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งให้ได้
