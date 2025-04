Botanica เปิดโฉมเพนต์เฮาส์ระดับมาสเตอร์พีซในโครงการ ไฮท์ บาย โบทานิก้า บนเกาะภูเก็ต หลังละกว่า 165 ล้าน

โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า (Botanica Luxury Villas) ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดพูลวิลล่าสุดหรูของภูเก็ต สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการอสังหาฯไทย ด้วยการเผยภาพแรกของเพนต์เฮาส์ระดับอัลตราลักชัวรีในโครงการ “HYTHE by Botanica” (ไฮท์ บาย โบทานิก้า) โครงการคอนโดมิเนียมหรูสไตล์ Vertical Villa แห่งแรกของภูเก็ต ที่ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยระดับอัลตราลักชัวรีอย่างแท้จริง ด้วยแรงบันดาลใจการออกแบบจากปลากระเบนราหู (Manta Ray) สัญลักษณ์แห่งความสง่างามและอิสระไร้ขีดจำกัด ด้วยจำนวนยูนิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 8 ยูนิต ขนาดเริ่มต้น 683.78 ตร.ม. ในราคาเริ่มต้น 165.4 ล้านบาท

เพนต์เฮาส์ของ HYTHE by Botanica คือที่สุดแห่งความเป็นเลิศ ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการครอบครองไอคอนแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ด้วยจำนวนจำกัดเพียง 8 ยูนิต เท่านั้น เพนต์เฮาส์แต่ละยูนิตได้รับการออกแบบให้โอ่อ่าด้วย Double-Volume Ceiling ที่ยกระดับพื้นที่ให้โปร่งโล่ง ผสานเข้ากับ Panoramic Glass Window กระจกบานใหญ่ที่เปิดรับวิวทะเลและเมืองได้อย่างเต็มตา พร้อมโดดเด่นด้วย Sky Terrace และ Private Pool สร้างบรรยากาศหรูหราเหนือระดับในทุกมิติ ราวกับพักผ่อนในรีสอร์ตระดับเวิลด์คลาสโดยโครงการ นำเสนอแนวคิด Vertical Villa ในสไตล์ Modern Futuristic สร้างสรรค์วิลล่าคอนโดมิเนียมแนวตั้งสุดล้ำ ที่ผสานความหรูหราเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว ภายในได้รับแรงบันดาลใจจากมหาสมุทร ถ่ายทอดผ่านเฉดสีน้ำเงิน ฟ้า และทอง ที่สะท้อนความสงบ หรูหรา และลุ่มลึก พร้อมพื้นผิว ไม้ธรรมชาติ ให้สัมผัสที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และองค์ประกอบสีทอง Copper Gold ที่เพิ่มมิติแห่งความประณีตและความงามเหนือกาลเวลาโครงการ HYTHE by Botanica คือก้าวสำคัญที่พลิกโฉมไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ พัฒนาโดย Botanica Luxury Villas บริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี สะท้อนมาตรฐานความประณีตในทุกดีเทล โครงการนี้ออกแบบโดย Rhyme Design สตูดิโอระดับโลกเจ้าของรางวัล Asia Pacific Property Awards ในสาขา Mixed Use Architecture และ Mixed Use Development ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 6,400 ล้านบาท และพื้นที่จอดรถมากถึง 60% HYTHE by Botanica จึงเป็นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตระดับเวิลด์คลาสพร้อมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน อาทิ สวนส่วนกลางร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเดินเล่น สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ พร้อม Lap Pool, จากุซซี่ และโซนสระเด็ก ฟิตเนส เซ็นเตอร์ทันสมัย ท่ามกลางวิวธรรมชาติ ลานพักผ่อนกลางแจ้ง, พื้นที่สีเขียว, สวนพักผ่อนออกแบบไล่ระดับเป็นขั้นบันไดอย่างงดงาม และโซนปาร์ตี้พูล รองรับทุกกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยโครงการ HYTHE by Botanica ตั้งอยู่ใน Botanica Grand Avenue ใจกลาง ลากูน่าภูเก็ต ทำเลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ทองหล่อของภูเก็ต” รายล้อมด้วยไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็น สนามกอล์ฟระดับเวิลด์คลาส โรงแรมห้าดาวร้านอาหารไฟน์ไดนิ่ง และบีชคลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โครงการประกอบด้วยอาคาร 6 ชั้น 4 อาคาร บนพื้นที่ 21 ไร่ นอกจากเพนต์เฮาต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว โครงการนำเสนอยูนิตหลากหลาย ได้แก่ 1 ห้องนอน, 2 ห้องนอน, 3 ห้องนอน และ Duplex รวม 276 ยูนิต รองรับทุกไลฟ์สไตล์ เหมาะทั้งสำหรับอยู่อาศัยและลงทุนปล่อยเช่า เสริมด้วยบริการหลังการขายที่ครบครัน พร้อมระบบเซอร์วิสและ Maintenance เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย ท่ามกลางคอมมูนิตี้ที่หรูหรา ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวHYTHE by Botanica เป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักลงทุนและผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยระดับอัลตราลักชัวรีในประเทศไทย โดยกวาดยอดจองไปแล้วกว่า 40% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของภูเก็ต