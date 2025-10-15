เปิดฤดูเที่ยว “หมู่เกาะสิมิลัน” วันแรกมาพร้อมกับสายรุ้ง คนแห่สัมผัสความงามทะเลอันดามันคึกคัก

อช.สิมิลัน เผยภาพสายรุ้งทอดผ่าน “หินเรือใบ“ รับวันแรกของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หมู่เกาะสิมิลัน” ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสความงามของท้องทะเลอันดามันกันอย่างคึกคัก โดยทางอุทยานฯ ได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้สูงสุดที่ 3,850 คน/วัน
ทุก ๆ ปี “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน”จะปิดให้ธรรมชาติพักฟื้น เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว และป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูมรสุม
หลังจากนั้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จะกลับมาเปิดให้บริการทางการท่องเที่ยวรับฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลอันดามันอีกครั้งตังแต่วันที่ 15 ตุลาคมของปีนั้น ๆ – 15 พฤษภาคมของปีถัดไป
สำหรับปีนี้ บรรยากาศวันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว อช.หมู่เกาะสิมิลันวันแรก (15 ต.ค. 68) ที่ท่าเรือบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นจุดลงเรือจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดพังงาสู่หมู่เกาะสิมิลันเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาขึ้นเรือเพื่อไปชมความงดงามของหมู่เกาะสิมิลัน ที่ถือเป็นหนึ่งในท้องทะเลที่สวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของบ้านเรา
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ หมู่เกาะสิมิลัน มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องความปลอดภัย และการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ 3,850 คน ต่อวัน รวมถึงการเน้นย้ำให้ทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาดและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้หมู่เกาะสิมิลันคงความสวยงามอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เพจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - Mu Ko Similan National park ยังเผยภาพปรากฎการณ์สายรุ้งทอดผ่าน “หินเรือใบ“ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน รับวันแรกของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของหมู่เกาะดังกล่าวอีกด้วย
สำหรับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปัจจุบัน ประกอบด้วยเกาะทั้งหมด 11 เกาะ ได้แก่ 9 เกาะเดิม คือ เกาะหนึ่ง(หูหยง) เกาะสอง(ปายัง) เกาะสาม(ปาหยัน) เกาะสี่(เมียง) เกาะห้า เกาะหก(ปายู) เกาะเจ็ด(หินปูซาร์) เกาะแปด(สิมิลัน) และเกาะเก้า(บางู) ร่วมด้วยอีก 2 เกาะที่ทางกรมอุทยานฯได้ผนวกรวมเข้าภายหลัง คือ เกาะบอนและเกาะตาชัย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน แห่งท้องทะเลอันดามัน ขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลสีครามใสสะท้อนแสงแดด แนวหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวตัดกับโขดหินรูปร่างแปลกตา โดยเฉพาะ “หินเรือใบ” สัญลักษณ์ของเกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ที่ตั้งตระหง่านเหนืออ่าวเกือก กลายเป็นจุดชมวิวสุดฮิตของนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้หมู่เกาะสิมิลัน ยังมีจุดดำน้ำยอดนิยมอย่าง หาดเจ้าหญิง หาดเล็ก ลานข้าหลวงที่เกาะเมียงหรือเกาะสี่ และ เกาะบางู (เกาะเก้า) ที่มีปลาสวยงามและแนวปะการังหลากสีสันและแนวปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์
ด้วยความสำคัญและความสวยงามของธรรมชาติ ทำให้หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในเมืองไทย และเป็นจุดท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ติดอันดับโลก ซึ่งผู้สนใจสามารถไปสัมผัสความงดงามของท้องทะเลสิมิลันประจำฤดูกาล 2568-2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568-15 พฤษภาคม 2568