กรมอุทยานฯ สั่งหาตัวนักท่องเที่ยวยื่นสายรัดข้อมือให้เต่าทะเลกิน ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งหาตัว นทท.ยื่นสายรัดข้อมือให้ 'เต่าทะเล' กินที่ อช.สิมิลัน มาดำเนินคดี พร้อมมอบรางวัลคนแจ้งเบาะแส สั่งเข้มงวดระยะห่าง นทท.กับสัตว์ทะเล
กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งตามหาตัวนักท่องเที่ยวที่กระทำการอันตรายต่อเต่าทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หลังมีการเผยแพร่วิดีโอหลักฐานชัดเจน ด้านเจ้าหน้าที่ประสานศูนย์ช่วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนเพื่อช่วยเต่าดัวดังกล่าว
22 พฤศจิกายน 2568 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการสืบหาตัวนักท่องเที่ยวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเร่งด่วน พร้อมประกาศให้รางวัลแก่ผู้พบเห็นหรือมีเบาะแสแจ้งข้อมูล เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้
เรื่องดังกล่าวเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 07.22 น. ของวันที่ 22 พ.ย. 68 โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้รับแจ้งผ่านทางข้อความเพจเฟซบุ๊ก จากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 และขณะกำลังดำน้ำตื้น (Snorkeling) บริเวณเกาะห้า เกาะหก ได้บันทึกภาพวิดีโอใต้น้ำ พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งกำลังยื่นสายรัดข้อมือ (wristband) ให้เต่าทะเลกิน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อสัตว์ทะเลหายาก
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน รายงานว่า ฝ่ายวิชาการและนันทนาการ ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการดำน้ำ เข้าดำเนินการเพื่อติดตามช่วยเหลือเต่าทะเลทันที โดยได้มีการวางแผนร่วมกับสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) เพื่อตามหาและให้ความช่วยเหลือเต่าตัวดังกล่าว พร้อมทั้งจดบันทึกอัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวตน
ต่อมาเวลาประมาณ 15.19 น. ชุดปฏิบัติการดำน้ำสามารถค้นพบเต่าทะเลตัวดังกล่าว บริเวณเกาะห้าเกาะหก และได้นำเต่าขึ้นเรือมายังท่าเรือทับละมุ เพื่อส่งต่อให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทำการวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป
ในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ประสานไปยังบริษัทนำเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอหลักฐานมาทำการวิเคราะห์และสืบหาตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมาย
อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งให้เข้มงวดการเว้นระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับสัตว์ทะล โดยหัวหน้าอุทยานฯ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการและข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กับทางผู้ประกอบกิจการนำเที่ยวให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติและทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานฯ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำผิดดังกล่าว โปรดแจ้งให้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันทราบทันที โดยจะมีรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
(ภาพและข้อมูลจากเพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline