สายแอคทีฟ ORI แบรนด์พรีเมียมแอคทีฟแวร์ ที่คนดังต่างเลือกใส่ในชีวิตประจำวัน

ORI (โอริ) แบรนด์พรีเมียมแอคทีฟแวร์ ที่เหล่าดาราและไอคอนแฟชั่นแถวหน้าอย่าง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, แอนชิลี สก็อต-เคมมิส, ซาบีน่า ไมซิงเกอร์, เบสท์-ณิชชารีย์ กิจวิริยะ ฯลฯ ต่างเลือกสวมใส่ชุดในชีวิตประจำวัน ตอบรับกระแสเทรนด์ทั่วโลกที่มุ่งเน้น Athleisure อยู่ในตอนนี้ ที่เสื้อผ้าออกกำลังกายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยิม แต่กลายเป็นแฟชั่นประจำวันที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งาน
ทุกดีไซน์เกิดจากการผสมผสานความงดงามและฟังก์ชั่นอย่างลงตัว โดยเนื้อผ้าได้รับการคัดสรรให้รองรับทุกการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งโทนสีที่ออกแบบมาเพื่อขับผิวผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน ช่วงเวลาออกกำลังกาย หรือโมเมนต์พักผ่อนในคาเฟ่กลางเมือง ด้วยแนวคิด “Stay True” ที่ตอกย้ำเทรนด์ Well-being ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ให้ผู้หญิงสามารถเชื่อมโยง แบ่งปัน และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กันและกัน อีกทั้งยังสะท้อนวิถีการเติบโตอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ และเป็นพลังขับเคลื่อนให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจตัวเองในทุกมิติ ถ่ายทอดผ่านมุมมองทั้งด้านร่างกายที่เน้นความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว และด้านจิตใจที่เติมเต็มด้วยพลังบวกและความภาคภูมิใจในตัวเองผ่านคุณภาพสินค้า โทนสี และความสวยงามของดีไซน์ ORI จึงไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าแอคทีฟแวร์ แต่คือ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกคนที่รักและเคารพในตัวเอง กล้าที่จะเปล่งประกายในแบบที่เป็นตัวเอง
คอลเลกชั่นของ ORI ครอบคลุมทั้งชุดออกกำลังกาย เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อครอป เสื้อคลุม กางเกง กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า นอกจากนี้ ยังมีคอลแลบเบอเรชั่นร่วมกับแบรนด์อุปกรณ์ฟิตเนสระดับโลก บาล่า (Bala) และสตูดิโอชั้นนำระดับประเทศอย่าง Curve, Pila Lab และอีกมากมาย ร่วมถึงมีสินค้าวางจำหน่ายอย่าง กระบอกน้ำ ดัมเบล สายรัดข้อมือ อีกด้วย
เปล่งประกายในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ พร้อม “Stay True” ไปกับ ORI ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน ORI ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G และเตรียมพบกับสาขาใหม่ ที่ Central Park ชั้น 2 เร็ว ๆ นี้ โดยสามารถสั่งซื้อ ORI ได้ที่ Website: https://www.oristaytrue.com/ , IG: @oristaytrue และ TikTok: @oristaytrue