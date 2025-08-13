สภาผ่านงบกห. ปชน.ปูดสั่งฟิตเนสให้ผช.ทูตทหารพนมเปญทั้งที่ตัดสัมพันธ์-งบชายแดนไม่ถึงแนวหน้า

สภาผ่านงบกลาโหม “ชยพล” บอกช่วงนี้ไม่มีใครกล้าตัด จวกทบ.สั่งฟิตเนสให้ผู้ช่วยทูตทหารพนมเปญ ทั้งที่ตัดสัมพันธ์กัมพูชา – งบชายแดนไม่ถึงมือทหารแนวหน้า! “อนุสรณ์” ยัน กมธ.ไม่ได้ตีเช็คเปล่า แต่ตรวจความพร้อมให้ทหาร
วันนี้ (13ส.ค.) นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปราย มาตรา 8 งบกระทรวงกลาโหม วงเงิน 95,100 ล้านบาท ว่าปีนี้การตัดงบกระทรวงกลาโหมทำได้ยาก เนื่องจากถูกมองว่ามีสถานการณ์ชายแดน จึงมักมีเสียงให้ปล่อยไปแต่ตนเห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่าใช้งบอย่างถูกจุดหรือไม่
ส่วนงบอุปกรณ์การแพทย์ ตนคิดว่าจะเป็นอุปกรณ์ผ่าตัด แต่กลับพบว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับม้า และไม่มีเครื่องขันชะเนาะห้ามเลือดที่ใช้ได้ด้วยมือเดียว ซึ่งจำเป็นต่อทหารในภาวะฉุกเฉิน มีเพียงสายยางไส้ไก่ ขอถามว่ารัฐใส่ใจชีวิตทหารจริงหรือไม่ ที่น่าฉงนยิ่งกว่าคือในขณะที่ไทยตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา และเรียกทูตไทยประจำพนมเปญกลับ แต่กองทัพบกกลับสั่งอุปกรณ์ฟิตเนสไปติดตั้งในบ้านผู้ช่วยทูตทหาร ทำให้สงสัยว่าจะมีใครได้ใช้หรือไม่
“แม้อยู่ในความขัดแย้งก็ต้องตรวจสอบกองทัพอย่างเข้มข้น การเซ็นเช็คเปล่าให้กองทัพคือการทำให้กองทัพอ่อนแอ หากรักชีวิตทหารจริง ต้องฟังเสียงจากชายแดนว่าพวกเขาลำบากอย่างไร” นายชยพลกล่าว
ด้านนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงว่า ปีนี้งบกลาโหมปรับลดน้อยเพราะสถานการณ์ขัดแย้งรุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของไทยทุกมิติ
ส่วน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และ กมธ.เสียงข้างมาก ยืนยันว่า กมธ.ไม่ได้ตีเช็คเปล่า แต่ตรวจเช็คความพร้อมเพื่อสนับสนุนกองทัพ พร้อมย้ำว่าการสนับสนุนทหารไม่ใช่การสนับสนุนสงคราม แต่เป็นการสนับสนุนภารกิจปกป้องประเทศ
อย่างไรก็ตามที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา 8 ตามความเห็น กมธ.เสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 254 เสียง ไม่เห็นด้วย 137 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง