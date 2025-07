AIS ปักธง 5G กลาง EEC ปลดล็อกอุตฯไทยสู่ยุค 4.0 (Cyber Weekend)

พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุม จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กำลังกลายเป็นสมรภูมิหลักของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่เล่าว่า ลงพื้นที่ปูพรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม เมือง ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม เริ่มจากการติดตั้งกล้อง เซ็นเซอร์ และระบบ IoT ควบคุมสวนทุเรียนในปราจีนบุรี พร้อมเสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรม AIS ขยายเครือข่าย 5G แทน Wi-Fi ภายในท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความเสถียร โดยสัญญาณครอบคลุม 100% ของพื้นที่ EEC และ 95% ของภาคตะวันออกแล้ว ขณะที่ ด้านท่องเที่ยว AIS ก็ขยายโครงข่ายไฟเบอร์ไปยังเกาะล้าน เกาะเสม็ด และเกาะช้าง เสริมด้วยระบบสื่อสารใต้ทะเลและไมโครเวฟ เพื่อให้พร้อมรับมือฤดูท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่ชายฝั่งภาคตะวันออก AIS ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งการใช้งานส่วนบุคคล และระบบสนับสนุนของภาคบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อในทุกจุดสัมผัสแม้ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นกว่า 30% ของ GDP ประเทศ แต่ไทยยังติดอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 2.0 ถึง 61% มีเพียง 2% ที่เข้าสู่ 4.0 อย่างแท้จริงระบุว่า AIS เข้ามาโซลูชันดิจิทัลเฉพาะทาง ตั้งแต่ AI, IoT, Cloud และ Big Data ให้โรงงานแบบ Tailor-Made ล่าสุดร่วมมือกับนิคม 16 แห่งใน EEC และเปิด Collaboration Center เพื่อสาธิต Use Case ที่เพิ่ม Productivity และลดต้นทุนได้จริง พร้อมเน้นการออกแบบร่วมกับผู้ผลิต ไม่ใช่เพียงขายระบบ แต่คือการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี ที่แต่ละโรงงานสามารถพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันโครงการเด่น เช่น โรงงานต้นแบบ 5G ในวังจันทร์วัลเลย์ ระบบ IoT ในแหลมฉบัง และ AI บริหาร Supply Chain ยังมีบริการ NB-IoT เชิงพาณิชย์รายเดียวในประเทศ พร้อมช่วยผู้ประกอบการขอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และยกระดับแรงงานร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันนายวสิษฐ์ ย้ำว่าAIS ยังเน้นการสนับสนุนกลุ่มเอสเอ็มอี ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ด้วยการนำเสนอโซลูชันแบบโมดูลาร์ และ flexible เพื่อให้ทุกโรงงานเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรื้อระบบเดิมด้านเผยว่า โครงการ ONE CHICHAN บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ใจกลาง จ.ชลบุรี ใช้งบกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อสร้างเมืองไลฟ์สไตล์-สุขภาพแบบครบวงจร รองรับงานอีเวนต์ระดับโลก จุผู้ร่วมงาน 20,000-27,500 คน มีที่จอดรถ 10,000 คัน ห้องน้ำ 200 ห้อง ระบบดิจิทัลครบครัน ทั้ง Wi-Fi ไลฟ์สตรีม e-Wristband ไปจนถึงระบบความปลอดภัยพื้นที่ยังพัฒนาโซนสุขภาพ เช่น Ice Bath, โยคะ, ร้านอาหารคลีน เส้นทางเดินป่า และพูลวิลล่าแคปซูลรีสอร์ต โดยไม่รุกป่าเดิม พร้อมปลูกต้นไม้ใหม่หลายพันต้น โดย นายตัน มั่นใจว่าปีที่ผ่านมา จ.ชลบุรี ทำรายได้ท่องเที่ยวสูงถึง 316,811 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภูเก็ต กิจกรรมอีเวนต์ระดับนานาชาติ เช่น Wonderfruit, Rolling Loud Thailand, Pattaya Fireworks Festival และ Bangsaen Marathon ดึงดูดนักท่องเที่ยวเกือบครึ่งล้านคน นายสมภพ กล่าวว่าไม่เพียงแค่สนับสนุนเทคโนโลยี AIS ยังส่งทีมวิศวกรและระบบเคลื่อนที่เพื่อดูแลคุณภาพสัญญาณตลอดทั้งงาน ให้ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สะดุดแม้แต่วินาทีเดียวความสำเร็จของ AIS ยังสะท้อนผ่านเวทีนานาชาติ เมื่อคว้า 11 รางวัลในปี 2568 จากเวทีที่เดนมาร์กในหมวด Business Impact และ Innovative Agent Framework จากแนวคิด AI for Sustainable Nation โดยนายวสิษฐ์ ระบุว่า "ถ้าจะให้เกิดมาตรฐานกลางในอุตสาหกรรม เราต้องเปิดให้ผู้อื่นนำไปต่อยอดได้ ช่วยกันลดต้นทุน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปด้วยกัน" ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจของการใช้ AI ในระบบโครงข่ายไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัท แต่ยังทำให้การให้บริการของ AIS มีความแม่นยำ เสถียร และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ในระดับสูงสุดอมตะ คอร์ปอเรชัน ซึ่งถือครองที่ดินกว่า 50,000 ไร่ และเตรียมขยายเป็น 65,000 ไร่ภายในปี 2568 โดยเล่าว่าการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์และระบบไฟเบอร์ออปติก ที่วางลึกระดับใต้ดินยังเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลในไทยภายใต้ภาพใหญ่ของการรีบูตภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยี 5G–AI ล่าสุด AIS ยังเดินหน้าขยายแนวคิดนี้สู่การดูแลลูกค้าคนสำคัญอย่าง AIS Serenade โดยระบุว่า กลยุทธ์ 3P (People, Partner, Place) ถูกใช้เพื่อออกแบบสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ผ่านแคมเปญซึ่งเพิ่งบุกตลาดวอนนาพาร์ค หาดวอนภา บางแสน จ.ชลบุรี โดยเปิดให้ลูกค้าใช้เพียง 10 หรือ 40 พอยต์ แลกรับคูปองเงินสดจากร้านค้าท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเติมสีสันการท่องเที่ยวน.ส.โอปอล กล่าวทั้งนี้ AIS กำลังขยายรูปแบบการใช้คะแนนให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าได้มากขึ้น ตั้งแต่การกิน ดื่ม เที่ยว ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ตั้งเป้าให้ AIS Points จับต้องได้จริง และมีความหมายมากกว่าเดิม