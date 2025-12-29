สัญญาณดีส่งท้ายปี! “โลมาปากขวด” อวดโฉมกลางสิมิลัน

อช. หมู่เกาะสิมิลัน เผยภาพครอบครัว “โลมาปากขวด” ออกมาอวดโฉมบริเวณระหว่างเกาะบอน-เกาะตาชัย จำนวน 6–8 ตัว ถือเป็นของขวัญจากธรรมชาติส่งท้ายปี
เฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของครอบครัวโลมาปากขวด พร้อมข้อมูลว่า
ธรรมชาติมอบของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่! เมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา พบครอบครัว "โลมาปากขวด" ออกมาว่ายน้ำอวดโฉมทักทาย ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)
โดยพบโลมาบริเวณน่านน้ำระหว่างเกาะบอน-เกาะตาชัย จำนวน 6–8 ตัว ความยาวลำตัวโดยเฉลี่ย 1–2.5 เมตร
การปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงานอย่างหนักในการดูแลทรัพยากร และสะท้อนให้เห็นว่า "ท้องทะเลไทยยังคงอุดมสมบูรณ์" พร้อมเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้
💙 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผืนน้ำและระบบนิเวศ เพื่อให้ความน่ารักแบบนี้อยู่คู่กับสิมิลัน และส่งต่อความสุขนี้สืบต่อไปในทุกๆ ปีนะคะ
ขอบคุณข้อมูลและภาพสวยๆ จาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - Mu Ko Similan National park จังหวัดพังงา ค่า 💚😊🙏🏼
