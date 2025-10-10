กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดรับอาสาช่วย “น้องซาบีเราะ” โลมาลายแถบป่วย ที่ศูนย์สิรีธาร ภูเก็ต

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศ เปิดรับอาสาสมัครจำนวนมาก ช่วยประคองและดูแล “น้องซาบีเราะ” โลมาลายแถบที่ป่วยเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต โดยเปิดรับ 4 ช่วงเวลา พร้อมขอผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ว่ายน้ำเป็น
วันนี้ (10 ต.ค.) เพจ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ได้โพสต์ด่วนที่สุด หาอาสาสมัคร (จำนวนมาก) ช่วยประคองโลมาที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต
ผู้ป่วย : น้องซาบีเราะ (โลมาลายแถบ)
ช่วงเวลาเปิดรับอาสา 4 ช่วง
7:00-12:00, 13:00-18:00, 18:00-24:00 และ 00:00-7:00
คุณสมบัติอาสาสมัคร
- ว่ายนํ้าเป็น
- สุขภาพแข็งแรง
- นอนหลับเพียงพอ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
- มาก่อนเวลา 30 นาที เพื่อเข้าฟังการวางแผน
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
- ชุดลงน้ำ, อุปกรณ์อาบน้ำ (ตัวเอง)
กิจกรรมที่อาสาสมัครจะได้ทำ
- กายภาพบำบัด
- ตรวจวัดสัญญาณชีพ
- ช่วยสัตวแพทย์ป้อนอาหาร - ฉีดยา
ผู้สนในสามารถ Scan QR Code (Line) ในภาพได้เลยครับ