บทเรียนทิ้งขยะทะเล !! "พ่อเต่าตนุ" กลับบ้านแล้ว! หลังกินสายรัดข้อมือนักท่องเที่ยว ต้องรักษาตัว 40 วัน

วานนี้ (31 ธันวาคม 68) ท้องทะเลสิมิลันเฮลั่น! เมื่อ 🐢"พ่อเต่าตนุ" เต่าทะเลที่ชาวอุทยานและนักท่องเที่ยวลุ้นให้ปลอดภัย ได้กลับคืนสู่บ้านเกิดอีกครั้ง หลังจากต้องพลัดพรากจากท้องทะเลอันดามันที่สวยงามไปรักษาตัวนานถึง 40 วัน จากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น!
จึงเป็นอีกบทเรียนราคาแพงแก่มนุษย์ นักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ทะเล แม้ว่าการหยิบยื่น สายรัดข้อมือ (Wristband) ให้เต่าตนุจะเป็นความปรารถนาดีก็ตาม แต่มันคืออันตรายถึงแก่ชีวิต
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังดำน้ำตื้นชมปะการังบริเวณเกาะห้า-เกาะหก มีผู้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กแจ้งมายังอุทยานฯ พบภาพที่น่าตกใจ มีนักท่องเที่ยวนำสายรัดข้อมือยื่นให้เต่าทะเลกิน ด้วยความไม่รู้หรือความประมาท ทำให้ชีวิตของสัตว์ทะเลที่มีค่าต้องตกอยู่ในอันตราย
ทันทีที่ได้รับแจ้ง อุทยานฯ ได้ประสานงานกับสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต เพื่อวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ชุดปฏิบัติการดำน้ำลงไปค้นหาและพบเต่าทะเลตัวดังกล่าว ก่อนนำขึ้นมารักษาที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารทันที
ตลอด 40 วันที่ต้องห่างจากบ้าน "พ่อเต่าตนุ" ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนสามารถฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ การกลับบ้านของพ่อเต่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จึงเป็นมากกว่าข่าวดี แต่เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทุกคนควรจดจำ ว่าความไม่ระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ การให้อาหารสัตว์ทะเลโดยเฉพาะสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร อาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ อุทยานฯ จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเลที่สวยงามของเรา ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ห้ามให้อาหารหรือรบกวนสัตว์ทะเลทุกชนิด เคารพกฎระเบียบของอุทยาน และไม่ทิ้งขยะลงทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และทีมงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาจนภารกิจช่วยชีวิตครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และสามารถส่งคืนชีวิตที่มีค่ากลับสู่ท้องทะเลได้อีกครั้ง
การกลับมาของ "พ่อเต่าตนุ" ในวันนี้ เป็นมากกว่าเรื่องราวของเต่าทะเลตัวหนึ่ง แต่เป็นเสียงเตือนใจของธรรมชาติที่บอกกับเราว่า ทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้เป็นมรดกล้ำค่าสืบต่อไปยังลูกหลานของเราในอนาคต สวัสดีปีใหม่ 2569 ขอให้เป็นปีแห่งการอนุรักษ์และความยั่งยืนของธรรมชาติไทย.
อ้างอิง : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช