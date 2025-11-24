อุทยานฯ ล่าตัวนักท่องเที่ยวทำลายธรรมชาติ ยื่น “ริสต์แบนด์” ให้เต่ากินใต้ทะเลสิมิลัน

เปิดคลิปนักท่องเที่ยวสุดมักง่าย "ยื่นสายข้อมือ" ให้เต่าใต้ท้องทะเลสิมิลันกิน เคราะห์ดีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำเจอเต่าทะเลตัวดังกล่าวและรีบทำการรักษาโดยสัตวแพทย์ทันที ด้านอุทยานฯ ประสานบริษัทนำเที่ยวขอหลักฐานหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Supawinee Tangphithak Decroix" โพสต์คลิปวิดีโอพบพฤติกรรมสุดมักง่ายของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้อัดคลิปขณะยื่นสายข้อมือ (ริสต์แบนด์) ที่เจ้าหน้าที่แจกให้เต่าทะเลขนาดใหญ่กินสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว บริเวณใต้ท้องทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำหรับการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายกับต่อสัตว์ทะเล
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "วันนี้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสิมิลันและเจอเต่าทะเลตัวใหญ่ แต่ในคลิปของเรากลับเห็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งยื่น สายข้อมือที่เจ้าหน้าที่แจกให้ ให้เต่ากิน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อันตรายและผิดกฎอย่างร้ายแรง ย้ำว่า… ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ได้แจ้งกฎอย่างชัดเจนก่อนลงเรือแล้วว่า ห้ามแตะต้องเต่า และห้ามให้อาหารหรือสิ่งของใดๆ กับสัตว์ทะเล
ดังนั้น พฤติกรรมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทัวร์ แต่เป็นการกระทำของนักท่องเที่ยวคนนั้นเอง แม้ในคลิปจะเห็นแค่มือ แต่หาก ใครมีคลิปหรือภาพที่เห็นตัวผู้กระทำชัดเจน ขอความกรุณาติดต่อไปยังบริษัททัวร์ เพื่อให้มีการดำเนินการลงโทษนักท่องเที่ยวคนนี้อย่างเหมาะสมค่ะ ขอให้ทุกคนช่วยแชร์ เพื่อปกป้องสัตว์ทะเลของเรา การให้อาหารสัตว์ทะเลอาจทำให้มันเจ็บป่วยและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆ"
ล่าสุด วันนี้ (24 พ.ย.) เพจ "อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - Mu Ko Similan National park" ได้ออกมาโพสต์รายงานความคืบหน้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า "อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้รับเเจ้งผ่านทางข้อความเพจเฟสบุ๊ค ว่าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ได้เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ขณะประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) บริเวณเกาะห้า เกาะหก ได้บันทึกภาพวิดีโอใต้น้ำ พบนักท่องเที่ยวนำสายรัดข้อมือยื่นให้เต่าทะเลกิน ระหว่างประกอบกิจกรรมดังกล่าว
หลังจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นเเล้ว ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยฝ่ายวิชาการและนันทนาการร่วมกับชุดปฏิบัติการดำน้ำ วางแผนดำเนินการจดบันทึกอัตลักษณ์เต่า เพื่อยืนยันตัวตนและตามหาเต่าตัวดังกล่าว พร้อมทั้งหารือเเละวางแผนร่วมกับสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต ในการให้ความช่วยเหลือ
ต่อมาเวลาประมาณ 15.19 น. ชุดปฏิบัติการดำน้ำได้เจอเต่าทะเลตัวดังกล่าว บริเวณเกาะห้าเกาะหก จึงได้ทำการนำเต่าทะเลตัวดังกล่าวขึ้นเรือมายังท่าเรือทับละมุ เพื่อส่งให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน วินิจฉัยและทำการรักษาโดยสัตวแพทย์ ต่อไป
ส่วนผู้กระทำผิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ประสานบริษัทนำเที่ยวเพื่อขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้เน้นย้ำมาตรการ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้กับทางผู้ประกอบกิจการนำเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป"