ดร.ธรณ์ ชี้เหตุโลกร้อน ! “ปีนี้ แม่เต่ามะเฟือง ไม่วางไข่”

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat วานนี้ (30 ธันวาคม 2568) บอกถึงสาเหตุสำคัญที่แม่เต่ามะเฟืองยังไม่วางไข่ ซึ่งอาจจะลบสถิติที่เคยวางไข่ 7 ปีติดต่อกัน
นับจากปี 2561 เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน แม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ที่ชายฝั่งทะเลอันดามันทุกปี เป็นจำนวนรวมมากกว่า 60 รัง และทุกปี การวางไข่ครั้งแรกจะเกิดขึ้นไม่เกินช่วงปีใหม่
ทว่า ในปีนี้ ยังไม่มีรายงานแม่เต่าวางไข่ ในขณะที่เวลาเหลือน้อยลงทุกที
ในปี 67-68 แม่เต่ามะเฟืองวางไข่รังแรกในวันที่ 3 มกราคม (ช้าที่สุดใน 7 ปี) วางทั้งหมดเพียง 3 รัง คาดว่ามีแม่เต่าเพียง 1 ตัว
ไข่ทั้งหมด 386 ใบ ฟักเป็นตัวเพียง 19 ตัว เนื่องจากไข่บางส่วนไม่สมบูรณ์/ไม่มีน้ำเชื้อ
เพศของลูกเต่าขึ้นกับอุณหภูมิระหว่างฟัก โลกร้อนทำให้อุณหภูมิทรายเริ่มสูงขึ้น อัตราส่วนเพศผู้จึงเหลือน้อยมาก การผสมพันธุ์จึงเกิดขึ้นน้อย
แม้ว่าแม่เต่าจะวางไข่ตามพฤติกรรม แต่ไข่ก็ไม่มีน้ำเชื้อและไม่ฟัก
สถานการณ์เช่นนี้เกิดกับเต่าชนิดอื่นเช่นกัน ในปี 2568 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมทะเล) รวบรวมเต่าตนุในธรรมชาติเพื่อตรวจสุขภาพ พบว่าจำนวนเต่าตัวเมียมีมากกว่าตัวผู้เกิน 10 เท่า และอัตราไข่ไม่มีน้ำเชื้อของเต่าตนุและเต่ากระเริ่มเพิ่มขึ้น
ถึงตอนนี้ ไม่มีใครบอกได้ว่า สถิติวางไข่ติดต่อกัน 7 ปีของแม่เต่ามะเฟืองจะสิ้นสุดหรือไม่ เราคงได้แต่หวัง
และหากแม่เต่าขึ้นวางไข่ ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าไข่จะฟักเท่าไหร่ เราก็ได้แต่หวังอีกเช่นกัน
เมื่อโลกเปลี่ยนไป เราแทบไม่มีทางทำอะไรได้ ยกเว้นตั้งความหวังอันริบหรี่
สถานการณ์เช่นนี้เกิดกับสัตว์หายากในธรรมชาติมากมาย สัตว์เหล่านั้นอาจลดน้อยลงเพราะโดนล่า โดนจับทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจ กินขยะ พื้นที่อยู่อาศัยถูกทำลาย ฯลฯ
แต่ไม่มีอะไรปิดจ๊อปจบสนิทพินาศสิ้นได้เท่ากับภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น และยังไม่ยอมหยุด
เต่าสูญพันธุ์แล้วไง ชั้นไม่เห็นเป็นไร 555
ด้วยความคิดแบบนี้ในอดีต ทำให้เรามีวันนี้ในปัจจุบัน
และด้วยความคิดแบบนี้ในปัจจุบัน ในอนาคตอาจไม่ใช่แค่เต่า
ระวัง 🪳 จะ 555 ใส่เรา ในวันที่เสียงกรีดร้องของลูกหลานก้องกังวานไปทั่วโลกนะครับ😔
ภาพ - Shin Sirachai Arunrugstichai
ข้อมูลไข่เต่า - กรมทะเลและ GreenXpress
เครดิตคลิป : ไทยพีบีเอส
แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ฤดูกาลแรกของปี 127 ฟอง (ฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อ 3 ม.ค.2568) ริมหาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เจ้าหน้าที่ทำการย้ายไข่มาขุดหลุมฟักบริเวณหาดคึกคัก จัดทำคอกชั่วคราวเพื่อป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาติ