"คิปโชเก้" พิมพ์รอยเท้าประวัติศาสตร์ฝากไว้ที่สวนเบญจกิติ

เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาเจ้าของแชมป์เมเจอร์ ๑๑ สมัย ในฐานะทูตทางด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ วัฒนธรรมของรัฐบาลไทยที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025 Presented by TOYOTA โดยจะลงแข่งขันในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กม. ร่วมกับนักวิ่งกว่า ๔๘,๐๐๐ คน
ล่าสุด คิปโชเก้ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม The Footprint Ceremony ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ สวนเบญจกิติ เพื่อบันทึกรอยเท้า “พิมพ์เท้า” หรือ Footprint ที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ที่สวนสาธารณเบญจกิติ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติประธานเปิดงานร่วมทั้งบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกของไทยร่วมงาน
ระหว่างการเยือนประเทศไทยคิปโชเก้ได้ร่วมทำกิจกรรม The Footprint Ceremony ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการวิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางสังคมที่เขาทำต่อเนื่องในหลายประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยและนักวิ่งรุ่นใหม่โดยมีแฟนรอต้อนรับคับคั่ง
เอเลียด คิปโชเก้ กล่าวว่า “การได้ทิ้งรอยเท้าไว้ที่นี่ ไม่ได้หมายถึงรอยเท้าของนักวิ่งคนหนึ่งเท่านั้น แต่หมายถึงความตั้งใจที่จะส่งต่อความหวัง พลังบวก และแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน ผมเชื่อว่ากีฬาเปลี่ยนชีวิตคนได้ และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนเยาวชนและสังคมผ่านกีฬาวิ่ง”
ขณะที่ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า “การที่ เอเลียด คิปโชเก้ เป็นทูตทางด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรมของรัฐบาลไทย สร้างกระแสความตื่นตัวในการวิ่งให้แก่ชาวไทยอย่างเห็นได้ชัด จากปีที่แล้วมาถึงปีนี้มีผู้สนใจออกมาวิ่งมากขึ้น และปีที่แล้ว คิปโชเก้ ได้ทำกิจกรรมพิมพ์มือไว้ที่นี่มีผู้ให้ความสนใจมาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกจำนวนมาก และปีนี้กรุงเทพมหานคร ตั้งใจว่ารอยพิมพ์เท้าของ คิปโชเก้ จะนำไปจัดตั้งไว้ในสวนสาธารณะแห่งอื่น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนออกมาวิ่งและเล่นกีฬามากขึ้น
สำหรับกิจกรรม “พิมพ์เท้า” หรือ Footprint ถือป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม “Leave Your Footprint by NN Running ซึ่งเป็นแคมเปญของเอเลียด คิปโชเก้ เพื่อสื่อสารว่า เรา “วิ่งไปเพื่อทิ้งรอยเท้า” (“leave a mark”) ไม่ใช่แค่บนถนน แต่บนโลกใบนี้ และในชุมชนนักวิ่งทั่วโลก แนวคิดคือการให้ทุกการก้าว วิ่ง เข้าเส้นชัย หรือการซ้อม กลายเป็น “เรื่องเล่า” ที่มีคุณค่ามากกว่าแค่ตัวเลขเวลา โครงการไม่ได้จำกัดแค่นักวิ่งอาชีพโดยมีเป้าหมายให้ “นักวิ่งทั่วไปทั่วโลก” ได้ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างชุมชนของคนที่รักการวิ่ง โดยไม่ว่าจะวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อตั้งใจแข่ง หรือแค่ชอบออกกำลังกาย ก็สามารถ “ทิ้งรอยเท้า” ของตัวเองไว้ได้
โครงการไม่ใช่ “การแข่งขัน” แต่เป็นแคมเปญให้ “นักวิ่งทั่วไปและนักวิ่งอาชีพ” สร้าง footprint ของตัวเอง ไม่ได้มีการคัดเลือก รางวัล หรือจัดอันดับใด ๆ โปสเตอร์และ wristband ที่ได้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ รายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๒.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. จุดปล่อยตัว ณ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน และจุดเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและยกระดับให้เป็น ๑ ใน ๑๐ รายการวิ่งมาราธอนระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร, สมาคมกรีฑาโลก และไทยแลนด์ไตรลีก (ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ร่วมวิ่งการแข่งขันมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota ครั้งที่ ๘ ประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กม. กับเอเลียด คิปโชเก้ และบัวขาว บัญชาเมฆ อีกด้วย
ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/amazingthailandmarathonbkk