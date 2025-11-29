ทรู เพิ่มศักยภาพ 5G คลื่น 2600 MHz เต็มแบนด์ หนุนงานวิ่ง "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก" รองรับนักวิ่ง 4.8 หมื่นคน

ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมแล้วเสริมศักยภาพโครงข่าย 5G คลื่น 2600 MHz เต็มศักยภาพแบนด์วิดท์ 100% และปรับอุปกรณ์คลื่น 2300 MHz รอบสนามหลวง เพื่อรองรับงานวิ่งระดับโลก รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 (ATMBKK) ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ 30 พ.ย. นี้ เพื่อรองรับการใช้งานของนักวิ่งและผู้ร่วมงานราว 48,000 คน จาก 86 ประเทศ สร้างประสบการณ์การสื่อสารดิจิทัลที่ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยตลอดการจัดงาน
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายสัญญาณมือถือ บริเวณจุดปล่อยตัวและเส้นชัยหลัก ได้แก่ หน้า MBK Center ถนนพญาไท และท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน พร้อมติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-on-Wheel: COW) และเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site) รวมถึงการเพิ่มความจุสัญญาณ (Capacity) และปรับค่าพารามิเตอร์เครือข่าย (Event Parameter) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงตลอดเส้นทางการแข่งขันทุกระยะ เพื่อรองรับทั้งนักวิ่ง ทีมงาน สื่อมวลชนไทยและต่างชาติ และประชาชนที่ร่วมเชียร์
โซลูชันหลักที่ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ 5G และ 4G ได้แก่
• เพิ่มศักยภาพ 5G คลื่น 2600 MHz เต็มศักยภาพแบนด์วิดท์ 100% ที่บริเวณเส้นชัย (สนามหลวง)
• เสริมอุปกรณ์ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสำหรับคลื่น 2300 MHz บริเวณเส้นชัย (สนามหลวง)
• เพิ่มรถ COW บริเวณท้องสนามหลวง 2 จุด
• เพิ่มเสาสัญญาณเฉพาะกิจบริเวณหน้าสยามสเคป (SIAMSCAPE) ตรงข้าม MBK
• ปรับแต่งพารามิเตอร์สัญญาณตามรูปแบบการใช้งานในช่วงการจัดงานวิ่ง
• เสริมสัญญาณ 5G และ 4G บนเส้นทางคมนาคมรองรับนักวิ่งและผู้ร่วมงานจากต่างประเทศ
• ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) พร้อมระบบ AI ดูแลและควบคุมคุณภาพโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์
การแข่งขัน ATMBKK ครั้งที่ 8 นับเป็นการจัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกในเมืองหลวง (World Capital Marathon) โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระยะ ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม. และฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัวจากหน้า MBK Center ถนนพญาไท รวมถึงระยะ 10 กม. และแฟมิลี่รัน 4.5 กม. ปล่อยตัวจากบริเวณหน้าศาลฎีกา ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เสริมสัญญาณปรับพารามิเตอร์สัญญาณตลอดแนวเส้นทางการแข่งขันที่ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมรูปทรงม้า อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ภูเขาทอง ลานเจษฎาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานคนเมือง เสาชิงช้า ถนนมหาไชย ตลอดจนเส้นทางสู่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง เพื่อให้การใช้งานดิจิทัล ทั้งโซเชียลมีเดีย การถ่ายทอดสด และการติดต่อสื่อสารในทุกสถานการณ์ได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด