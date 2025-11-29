นักกีฬาหลายพันคนวิ่งกระทบไหล่ "เอเลียด คิปโชเก้" ในงาน RZ10 ก่อนระเบิดศึก "อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอน"

เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของแชมป์เมเจอร์ ๑๑ สมัย หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025 พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ กับแฟนนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติ ในรายการ Running Zone 10K (RZ10) และ Fan Meet with Eliud Kipchoge ที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย จัดโดยกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา และ มร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนายการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก ให้เกียรติปล่อยตัวนักวิ่ง
เริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและนักกีฬาที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน ๒๐๐ คนได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งกับนักกีฬามาราธอนระดับโลก เอเลียด คิปโชเก้ เจ้าของแชมป์เมเจอร์ ๑๑ สมัย โดยครั้งนี้เขาได้ร่วมวิ่งกับนักกีฬาวีลแชร์ ผู้พิการทางสายตา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เป็นใช้พื้นที่ RZ10 สร้างพลังทางสังคมและความเสมอภาคเรียกความประทับใจและเสียงปรบมืออย่างกึกก้องแก่แฟนๆ นักกีฬา และสื่อมวลชนนับพันเมื่อเอเลียด คิปโชเก้ได้จูงมือนักกีฬาผู้พิการทางสายตาเข้าเส้นชัยพร้อมกัน
จากนั้นเป็นการวิ่ง RZ10 ซึ่งเป็นการวิ่งระยะ ๑๐ กิโลเมตร แบ่งนักวิ่งออกเป็น ๓ กลุ่มตามความสมรรถนะของแต่ละคน ก่อนวิ่งนักวิ่งทุกคนได้สัมผัสมือกับคิปโชเก้ซึ่งยืนรออยู่ตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายเพื่อปลุกพลังและสร้างความพร้อมก่อนการแข่งขัน ATMBKK 2025 ร่วมลงแข่งขันในมหกรรมงานวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series)
เอเลียด คิปโชเก้ เจ้าของรางวัลเหรียญทองโอลิมปิค ๒ เหรียญทองมาเยือนประเทศไทยในฐานะทูตทางด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) โดยจะลงแข่งขันในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กม. และรับปากในปีหน้าจะลงแข่งขันในระยะมาราธอน ๔๒.๑๙๕ กม.
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ร่วมวิ่งการแข่งขันมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota ครั้งที่ ๘ ประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กม. กับเอเลียด คิปโชเก้ นักวิ่งมาราธอนในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมกว่า ๔๘,๐๐๐ คน จาก ๘๐ ประเทศ มีจุดปล่อยตัว ที่หน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (๔๒.๑๙๕ กม. / ๒๑.๑ กม.) เส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง (๑๐ กม./๔.๕ กม.) ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๒.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น.ทั้งนี้มีการปิดถนน ๒๖ สาย ตามราชกิจจานุเบกษาห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนถึงเช้าวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘
การแข่งขันรายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๒.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. จุดปล่อยตัว ณ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน และจุดเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและยกระดับให้เป็น ๑ ใน ๑๐ รายการวิ่งมาราธอนระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก (THE OFFICIAL WORLD CAPITAL MARATHON SERIES) เทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์โลก เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (SPORTS TOURISM CAPITAL CITY) และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ผู้ร่วมเดินทาง เจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ คน ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท
คิปโชเก้มีกำหนดเข้าร่วมงาน ATM BKK Expo และงานแถลงข่าว ELIUD KIPCHOGE & FAN MEET เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.