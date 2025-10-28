"รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา" ยืนยัน "อเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน" จัดใหญ่เหมือนเดิม "คิปโชเก+นักวิ่ง" 4,8000 คน ไม่พลาด ติดท็อป 8 มาราธอนเมืองหลวงโลก

"อรรถกร ศิริลัทธยากร" รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศปีนี้จัดงานวิ่งมาราธอน "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก" ชิงถ้วยพระราชทานฯ สุดยิ่งใหญ่เหมือนเดิม พร้อมสร้างประวิติศาสตร์เหล่านักวิ่ง 48,000 คน จาก 86 ประเทศ เข้าร่วม "เอเลียด คิปโชเก" ควงนักวิ่งชื่อดัง ไม่พลาดมาร่วมแน่นอน ยืนยัน ศึก "ATMBKK" ติดท็อป 8 มาราธอนเมืองหลวงโลก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,700 ล้านบาท
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon) รายการ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซ็นต์ บาย โตโยต้า ครั้งที่ 8" (Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 presented by TOYOTA) หรือ ATMBKK ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 2,488,500 บาท ณ ห้องคริสตัล โรงแรม ดิแอทธินี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, พลตํารวจตรีธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล, นายมงคล วิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษา, นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, พล.ต.ท. อนุชา รมยะนันทน์อุปนายกและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด, นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันฯ โดยมี มร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อํานวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งผู้สนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน, สื่อมวลชน และเหล่านักวิ่ง มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
โดยก่อนพิธีการแถลงข่าว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้ประกาศให้ทุกคนร่วมแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ก่อนจะเข้าสู่พิธีการต่าง ๆ ที่ดําเนินไปอย่างเหมาะสมและสํารวมตลอดงาน
ไฮไลต์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากการยืนยันการเข้าร่วมวิ่งของตํานานนักวิ่งมาราธอนโลก ดีกรีแชมป์มาราธอนเมเจอร์ 11 สมัยชาวเคนยา อย่าง เอเลียด คิปโชเก แล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ยังได้เชิญนักวิ่งชื่อดังดีกรีแชมป์มาราธอนรายการต่าง ๆ อีกหลายคนจากทั่วโลกมาร่วมการแข่งขันอีก
เป็นจํานวนมาก
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง รายการ "Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025" ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลก ให้เป็นการแข่งขันมาราธอนที่จัดขึ้นในเมืองหลวงอันดับต้นๆ ของโลก"
"การแข่งขันรายการนี้เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศ รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสร่วมผลักดันให้รายการนี้ก้าวขึ้นสู่ทําเนียบรายการมาราธอนระดับโลก ผมได้เห็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก ทําให้ตนมีความเชื่อมั่นว่า การจัดการแข่งขันรายการนี้จะประสบความสําเร็จ และสร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทาง
มาร่วมแข่งขันในวันที่ 30 พ.ย. นี้อย่างแน่นอน"
"ปีนี้รัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มตัว มาช่วยเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้จัดงานฯ ช่วยยกระดับให้รายการนี้เป็นรายการมาราธอนชั้นนําของโลก ภายใน 3 ปี (2568-2570) ทั้งนี้ผมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงฯ นั่นคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมทํางานอย่างใกล้ชิดกับทางสมาคมกรีฑาโลก และผู้อํานวยการจัดงานจากไทยแลนด์ไตรลีก"
"ในนามของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุก ๆ ปีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ ในโอกาสนี้ผมขอฝากพี่น้องสื่อมวลชน โปรดช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมให้กําลังใจนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดเส้นทางแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่ 30 พ.ย.นี้" นายอรรถกร กล่าว
ทางด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีอรรถกร ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดงานให้มากขึ้น โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นหน่วยงานหลักในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสมาคมกรีฑาโลก, กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กองบัญชาการตํารวจนครบาล และคณะกรรมการอํานวยการจัดการแข่งขันฯ ที่ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกเป็นจํานวนมาก รวมถึงไทยแลนด์ไตรลีก ที่ถูกมอบหมายโดยสมาคมกรีฑาโลก ให้เป็นผู้อํานวยการ
จัดงาน หรือ Race Director ของการแข่งขันรายการนี้
"ที่ผ่านมา กกท. ได้มีส่วนร่วมในการรายการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถูกมอบหมายให้ดูแลด้านเทคนิคแข่งขัน และการตรวจสารกระตุ้น และรวมถึงได้สนับสนุนด้านจุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 ซึ่งได้สร้างภาพแห่งความประทับใจให้กับนักวิ่งเป็นจํานวนมาก โดยในปีล่าสุด กกท. มีข้อจํากัดไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นจุดปล่อยตัวได้เนื่องจากมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันนั่นเอง ตนหวังว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะหารือกับสมาคมกรีฑาโลก ให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางมาใช้ราชมังคลากีฬาสถาน เช่นเดิม"
"จากรายงานของผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน ถึงกระแสความนิยมของรายการนี้จนทําให้มีจํานวนผู้สมัครจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์รายการต่าง ๆ ของโลก ทําให้ตนเห็นว่า ประเทศไทย มีศักยภาพด้านการจัดงานกีฬาระดับ WORLD CLASS EVENT ได้ไม่เป็นสองรองชาติใดในทวีปเอเชีย ซึ่งรายการนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าหากมีการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง จะทําให้สามารถจัดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม"
"นอกจากนี้ กกท. ยังมีแผนจัดกิจกรรมร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก และ NN Running Team รวมถึงการประชุมสัมมนา และการจัดเวิร์คชอปทางการแพทย์และการเปิดคลินิกของนักกีฬาระดับโลก ของสมาคมกรีฑาโลก ที่จะจัดต่อเนื่องตลอด 3 ปีข้างหน้า" ดร.ก้องศักด กล่าว
ขณะที่ นางสาวฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนรายการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน จนทําให้รายการนี้ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิ่งจากทั่วโลก รู้จัก AMAZING THAILAND จากรายการนี้และจากเอเลียด คิปโชเก้ที่เป็นทูตด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นทางการ จนเป็นกระแส VIRAL ในปัจจุบัน"
"ททท. จะยังคงให้การสนับสนุนในฐานะเจ้าภาพร่วม และเป็น TITLE SPONSOR อย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทสําคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมวิ่งในรายการนี้ปี
นี้ตนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 30 % จากปีที่แล้ว ดิฉันได้กําชับให้สํานักงานต่างประเทศ ของ ททท. ในหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ทําการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ยังคงมีนักวิ่งอีกจํานวนมากที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางมาร่วมแข่งขันในรายการนี้แต่ก็ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกแล้ว"
"ททท. ได้คํานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 1,411 ล้านบาท และมีมูลค่าจากการประชาสัมพันธ์ทั้งการถ่ายทอดสดการแข่งขัน และการทําหนังโฆษณาของ เอเลียด คิปโชเก ในสื่อทุกรูปแบบ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 290 ล้านบาท ซึ่งหากคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทย จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม จะมีมูลค่าสูงถึง 1,701 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 10 เท่าของงบประมาณของการจัดงาน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก" นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
ส่วน นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับผู้จัดงานมาโดยตลอด จนเมื่อปีที่แล้ว รายการนี้ก็ได้รับเกียรติจาก เอเลียด คิปโช ก้และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จ ร่วมวิ่งด้วย ตนเองรู้สึกได้รับพลังงานดี ๆ จากบรรยากาศของงาน และอยากส่งต่อพลังบวกนี้ให้กับนักวิ่ง รวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในการที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาราธอนสเกลใหญ่ระดับโลกอย่างรายการนี้ ผมรู้สึกยินดี
อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดงานฯ และจะระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทํางานกับฝ่ายจัดการแข่งขันในฐานะ HOST CITY ให้ดีที่สุด"
มร.เอเลซิโอ ปุนชี ผู้อํานวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก กล่าวว่า "รายการ อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก ถือเป็นการแข่งขันมาราธอนน้องใหม่ที่สมาคมกรีฑาโลก ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือการช่วยพัฒนาเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร ให้มีความสามารถในการจัดวิ่งมาราธอนในระดับเทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์โลก อาทิ โตเกียว มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน และเบอร์ลิน มาราธอน ได้"
"สมาคมกรีฑาโลก จะส่งผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีประสบการณ์จัดการแข่งขันมาราธอนระดับโลกจากหลากหลายสาขามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สมาคมกรีฑาโลก ยังเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนากรีฑาโลก หรือ WORLD ATHLETICS GLOBAL RUNNING CONFERENCE อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในแต่ละปีจะมีผู้จัดการแข่งขันวิ่งจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมในรายการนี้ไม่น้อยกว่า 300 คน นอกจากนี้จะมีการจัด WORKSHOP ด้านการแพทย์ซึ่งจะมี MEDICAL DIRECTOR จากทั่วโลกมาร่วมทํางานกับฝ่ายแพทย์และพยาบาลในงาน ATMBKK มากกว่า 30 คน"
ทางด้าน นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า "การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 47,913 คนจาก 86 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ผมรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่านักวิ่งทุก ๆ ท่าน สําหรับการตอบรับในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ของ เอเลียด คิปโชเก อีกครั้ง ปีนี้คาดว่าเค้าจะมาร่วมวิ่งในระยะ 21 กม. โดยจะปล่อยตัวพร้อมกับนักวิ่ง 30,000 คน ซึ่งเราจะพยายามขอให้คิปโชเก เข้าร่วมวิ่งในระยะ 10 กม. กับนักวิ่งอีก 18,000 คน เพิ่มเติม แต่ยังไม่กล้า
ยืนยัน ทั้งนี้ผมอยากขอเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมหานคร ออกมาร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวน 48,000 คน ตลอดเส้นทางแข่งขัน เพื่อสร้างความประทับใจต่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทย ในฐานะของผู้อํานวยการจัดการแข่งขันฯ ผมมีความมั่นใจว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จเป็นไปความมุ่งหมายของทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน” นายกอบเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย
อนึ่ง การแข่งขันรายการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 present