จ.ขอนแก่น จัดมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 21 คาดช่วงแข่งเงินสะพัด 100 ล้านบาท

เมืองหมอแคน ประกาศความพร้อมจัดวิ่งมาราธอนนานาชาติ รายการ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.2569 หนึ่งในรายการแข่งขันมาตรฐานโลกของไทย ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปยื่นแข่งขันรายการวิ่งมาราธอนเมเจอร์ระดับโลกได้ คาดการแข่งขันปีนี้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากนักวิ่งไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงความพร้อมงานวิ่ง "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21" ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี เมื่อ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี สุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ ม.ขอนแก่น ร่วมเปิดเผยรายละเอียด
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21 จะมีขึ้นในวันที่ 10-11 ม.ค.2569 ซึ่งขอนแก่นมีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นเจ้าภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้งโรงแรมที่พักกว่า 5,000 ห้องในตัวเมือง จุดเชียร์สนุกๆ จากชุมชนต่างๆ ที่สร้างสีสันและกำลังใจให้นักวิ่งตลอดการแข่งขัน การเดินทางสะดวกสบายทั้งรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ บริการรถไฟฟ้าในการรับส่งนักวิ่ง และสภาพอากาศเย็นสบายในเดือนมกราคม ซึ่งทำให้เส้นทางวิ่งของเรากลายเป็นที่ที่นักวิ่งส่วนใหญ่สามารถทำสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดได้ จังหวัดขอนแก่นพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกด้วยการบริการที่ประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีเยี่ยมกับนักวิ่งทุกท่านแน่นอน
สุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า การจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21 เป็นก้าวสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนามของเรา "ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางจากองค์กร AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) ทำให้นักวิ่งสามารถนำผลเวลาจากขอนแก่นมาราธอนไปใช้เป็นสถิติสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนระดับโลก อาทิ บอสตัน มาราธอน, ลอนดอน มาราธอน, เบอร์ลิน มาราธอน หรือเวิลด์เมเจอร์ มาราธอนอื่นๆได้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย ซึ่งปีก่อนมีต่างชาติมากถึง 46 ประเทศ ส่วนปีนี้มีนักกีฬาต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 500 คนแล้ว และคาดว่าจะสร้างเงินสะพัดให้เศรษฐกิจในช่วงแข่งขันไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท“
“จุดเด่นสำคัญของเรา คือ ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทมาราธอน ชายและหญิง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำหรับฮาล์ฟมาราธอน พร้อมเงินรางวัล และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สำหรับมินิมาราธอน น้อยสนามที่จะได้รับพระราชทานครบจากทั้ง 3 พระองค์
และมีเงินรางวัล รวมกว่า 1 ล้านบาท ตอนนี้มียอดสมัครกว่า 8,000 คนแล้ว”
รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า นอกจากการดูแลด้านความปลอดภัยและเส้นทางการวิ่งแล้ว ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมหลายด้านในเรื่องเส้นทางวิ่งที่มีความสวยงามมาก นักวิ่งจะได้วิ่งในสภาพอากาศดี มีต้นไม้สวยงาม ถนนที่เหมาะสำหรับการวิ่ง นับเป็นสนามหนึ่งที่นักวิ่งไม่ควรพลาด
สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้น 2 วัน โดยวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2569 เป็นการแข่งขัน คิดส์ รัน 2.8 กม., ฟันรัน 5.4 กม. และ อิลิท ฟัน รัน 5.4 กม. พิเศษสำหรับ Kids Run ปีนี้มีเงินรางวัลและถ้วยรางวัลสำหรับอันดับ 1-5 ในทุกช่วงอายุ โดยผู้ปกครองสามารถวิ่งร่วมกับบุตรหลานได้ พร้อมกิจกรรมหลังการวิ่งที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดเตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่ทุกปี นอกจากนั้นเด็กที่สมัคร Kids Run ยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ ม.ขอนแก่นฟรี
ใน วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. 2569 เป็นการแข่งขันมาราธอนระดับสากล ประกอบด้วย มาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กม. มินิมาราธอน 11.55 กม. และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5.4 กม. พร้อมจุดบริการน้ำและทีม PACER นำวิ่งทุกความเร็ว ปีนี้ยังเพิ่มกลุ่มอายุนักวิ่งถึง 70 ปีขึ้นไป นอกจากนั้นภายในงานยังจัดมหกรรมอาหารท้องถิ่นคุณภาพกว่า 200 ร้าน ภายใต้แนวคิด BCG Economy สำหรับนักวิ่งและผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.khonkaenmarathon.com
ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" https://www.facebook.com/khonkaenmarathon