Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024 ปรับเส้นทางใหม่ 42K ปล่อยตัวที่ MBK เส้นชัยอยู่ที่ “สนามหลวง”

ไฮไลต์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ ได้แก่

ปรับเปลี่ยนเส้นทางแข่งขันทุกระยะ (ระยะ 42.195 กม., 21.1 กม., 10 กม. และแฟมิลี่รัน 4.5 กม.)

ระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน จาก “ราชมังคลากีฬาสถาน” เป็น “MBK ถนนพญาไท” และระยะ 10 กม. / 4.5 กม. เปลี่ยนจาก “ป้อมพระกาฬ โลหะปราสาท” เป็น “สนามหลวง”

ส่วนจุดเส้นชัยของทุกระยะ

เตรียมตัวให้พร้อม เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 10 กันยายน 67 นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Amazing Thailand Marathon Bangkok Presented by TOYOTA รายการวิ่งของไทยที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลก หรือ World Athletics ให้เป็นรายการมาราธอนที่จัดขึ้นในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศไทย (THE OFFICIAL THAILAND’S CAPITAL CITY MARATHON) ที่ปรากฎอยู่ในปฏิทินการแข่งขันมาราธอนของสมาคมกรีฑาโลกในปัจจุบันทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันขึ้น โดยกำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และไทยแลนด์ไตรลีก ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน หรือ Race Director ของรายการนี้“Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024 Presented by TOYOTA” จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 (ครั้งที่ 7) มีกำหนดการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 เวลา 02.00-09.30 น. โดยในปีนี้ทุกภาคส่วนพยายามผลักดันให้รายการนี้ ก้าวขึ้นสู่ทำเนียบมาราธอนระดับโลกของทวีปเอเชียให้ได้เร็วที่สุด จึงปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลายอย่าง เพื่อยกระดับให้คุณภาพของการจัดงานมีความเป็นสากลมากที่สุด ซึ่งจะทำให้การแข่งขันรายการนี้ สามารถดึงดูดนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวโดยได้สมาคมกรีฑาโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสมาวัดเส้นทางแข่งขันใหม่ทั้งหมด ซึ่งเส้นทางใหม่นี้ มีการออกแบบให้วิ่งง่ายขึ้น โดยหลีกเลี่ยงเนินชันแทบทั้งหมด ถือว่าสนาม ATMBKK2024 ในปีนี้ จะมีความชันที่น้อยมาก ทำให้นักวิ่งทุกท่านมีโอกาสจะทำสถิติใหม่ หรือ Personal Best ได้อย่างแน่นอนที่สำคัญ นักวิ่งจะได้วิ่งบนสนามที่ผ่านแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครได้ตั้งแต่ กม.1 จนถึงเส้นชัย กม.42แทน(FINISH AREA) ถูกเปลี่ยนจาก “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” และ “ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร” ไปที่เช่นกันทั้งนี้ เพื่อให้สถานที่จัดงานสามารถรองรับจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในวันแข่งขันมากกว่า 45,000 คน (นักวิ่ง 30,000 คน / ครอบครัวและผู้ติดตาม 15,000 คน)ยกระดับมาตรฐานของการจัดงานสู่ระดับWorldEvent ด้วยการปรับปรุงงานด้านโปรดักชั่นทั้งหมด อาทิ จุดปล่อยตัว จุดเส้นชัย การตกแต่ง การปิดการจราจร ระบบขนส่ง การแพทย์-พยาบาล และระบบเทคนิคแข่งขันทั้งหมด โดยมีทีมงานคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เดินทางมาร่วมจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกรีฑาโลก