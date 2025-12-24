ปทส.รวบพ่อค้าปะการัง-ดอกไม้ทะเลหายาก ยึดของกลางกว่า 200 ชิ้น

ตำรวจ ปทส.บุกรวบพ่อค้าปะการัง-ดอกไม้ทะเลหายาก โพสต์ขายในกลุ่มออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 200 ชิ้น
วันนี้ ( 24 ธ.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับกุม นายชิติพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.1819/2568 ลงวันที่ 19 ธ.ค.68 ข้อหา “ค้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมของกลางปะการังทะเล, ดอกไม้ทะเล และซากปะการัง จำนวน 245 ชิ้น ได้ที่บ้านพักภายใน ซ.เพชรเกษม 77 แขวงและเขตหนองแขม กทม.
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบมีผู้โพสต์ประกาศจำหน่ายสัตว์ทะเล ประเภทปะการัง ในกลุ่มสาธารณะทางออนไลน์ ซึ่งปะการังนั้นเป็นสัตว์ทะเลคุ้มครองตามกฎหมาย จัดเป็นสัตว์น้ำจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับความคุ้มครองและห้ามครอบครอง เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนลดลง จำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์เอาไว้
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าผู้ประกาศขายรายดังกล่าว คือนายชิติพัฒน์ ผู้ต้องหารายนี้ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติค้นและหมายจับจากศาลไว้ ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาพบครอบครองปะการังทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเลี้ยงไว้ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังตรวจพบ ดอกไม้ทะเล และซากปะการัง รวมทั้งสิ้นกว่า 200 ชิ้น
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ดำเนินคดี ส่วนของกลางปะการังทะเล ดอกไม้ทะเล และซากปะการัง ได้ส่งมอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลตามขั้นตอนต่อไป