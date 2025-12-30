ช้างป่าทำร้ายราษฎรเครือข่ายเฝ้าระวังฯ เจ็บสาหัส 1 ราย ขณะร่วมผลักดันช้างกลับเขตป่ากองทัพเรือ

นายพรชัย คำนึง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จ.จันทบุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 68 เกิดเหตุช้างป่าทำร้ายราษฎรเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าบาดเจ็บ 1 ราย ขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผลักดันช้างป่า บริเวณสวนผลไม้ของชาวบ้าน ท้องที่บ้านพญากำพุช ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ชุดที่ 21 เข้าพื้นที่เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ท้องที่บ้านพญากำพุช ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พบช้างป่าจำนวนมากกว่า 20 ตัว จึงผลักดันกลับเขตป่ากองทัพเรือ
ต่อมาในวันเดียวกัน เวลา 21.30 น. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบช้างป่าตามรับแจ้งพื้นที่เดิม จึงได้นำโดรนบินสำรวจ พบช้างป่าจำนวน 2 ตัว จึงได้ทำการผลักดันกลับเขตป่ากองทัพเรือสำเร็จ ต่อมาเวลา 22.30 น. ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ชุดที่ 21 ว่า มีเหตุช้างป่าทำร้ายราษฎรเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าบาดเจ็บ 1 ราย ผู้บาดเจ็บชื่อ นายวีรศักดิ์ ศรีงาม อายุ 66 ปี เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังช่างป่าบ้านพญากำพุช อยู่บ้านเลขที่ 43 ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ในเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัส แต่ยังมีสติ สามารถพูดคุยสื่อสารได้ มีเลือดออกบริเวณใบหน้า บวมเจ็บบริเวณแขนและหน้าอก แพทย์ต้องเจาะบริเวณปอดและส่งรักษาต่อที่ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2 และนายพรชัย คำนึง หน.ขสป.คลองเครือหวายฯ เข้าเยี่ยมติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 5 รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยแพทย์ที่ดูแล ได้ชี้แจงอาการและแผนการรักษา ผู้ป่วยมีกระดูกหักหลายตำแหน่ง มีแผลที่หน้าและเลือดออกในสมองเล็กน้อย ปอดและตับเสียหาย มีสติรู้สึกตัว ยังคงต้องมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางส่วนกลางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป