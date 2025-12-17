นายธรรมศิษฐ์ ชารู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้รับแจ้งเหตุช้างป่าทำร้ายพระสงฆ์มรณภาพขณะออกบิณฑบาต บริเวณบ้านสวนสวรรค์ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น จากการเข้าตรวจสอบของชุดผลักดันช้าง อช.ภูผาม่าน พบร่างของ พระปราโมทย์ สำราญพิศ มรณภาพในสภาพที่ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงขณะกำลังเดินรับบิณฑบาต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสาน สภ.สีชมพู และโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพ ก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดโพธิ์ธาตุ อ.ชุมแพ ต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงคืนก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง 5 นาย ร่วมกับจิตอาสาได้ปูพรมลาดตระเวนในพื้นที่โดยรอบ แต่ไม่พบวี่แววของช้างป่า จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดในช่วงเช้ามืด
นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เปิดเผยว่า ได้รับหมอบหมายจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้เพิ่มจำนวน "โดรนบินสำรวจ" เพื่อหาพิกัดช้างป่าให้ชัดเจน เนื่องจากพบว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีจำนวนช้างป่าอพยพเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ และแจ้งเตือนชาวบ้านเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและเร่งดำเนินการเยียวยาตามระเบียบต่อไป
ด้านศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า ของปีงบประมาณ 2569 (เริ่ม 1 ต.ค. - 17 ธ.ค. 68) พบว่ามีชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่าแล้วถึง 6 ราย และบาดเจ็บ 9 ราย และในปีงบประมาณนี้ พบช้างตาย 11 ตัว บาดเจ็บ 7 ตัว
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูผาม่านจะเร่งดำเนินการผลักดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่ป่า และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามใช้รั้วไฟฟ้าสกัดช้าง เนื่องจากส่งผลให้ช้างตายและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย