รองนายกฯ สุชาติ สั่งด่วน ทส. ระดมกำลังอุทยานฯ สนับสนุนอพยพประชาชน–ดูแลทรัพย์สิน ชายแดนไทย–กัมพูชา
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการเร่งด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมหน่วยงานในสังกัด ทส. เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชน และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างเต็มที่
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นทันทีหลังได้รับรายงานสถานการณ์ความไม่สงบและการแจ้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยให้หน่วยอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามแนวชายแดน เข้าสนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังศูนย์พักพิงและพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
รองโฆษกฯ ระบุว่า รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้กำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวังดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และลดความกังวลของประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภูมิประเทศและเส้นทางป่า ได้ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน
สำหรับสถานการณ์ล่าสุด เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ได้ดำเนินการอพยพผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจากหมู่บ้านเสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงตั้งแต่ค่ำวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้เตรียมกำลังพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิต ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของประชาชน โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติ