รมว.ทส.สั่งกรมอุทยานฯ เร่งเยียวยาครอบครัว 2 ผู้เสียชีวิตเหตุช้างป่าทำร้าย พร้อมกำชับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายประชาชนจนเสียชีวิตพร้อมกัน 2 ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเลย โดยได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 19.09 น. ในพื้นที่ป่าสำเรียง บ้านกุดน้ำใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นอกเขตป่าอนุรักษ์ นายประสิทธิ์ (อายุประมาณ 50 ปี) ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงกำลังปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้าง
ส่วนอีกรายได้รับรายงานจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ว่านายประสิทธิ์ (อายุ 62 ปี) ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตบริเวณนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ภายหลังรับรายงานเหตุการณ์ทั้ง 2 กรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.ทส. ได้สั่งการไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าจากงบกลาง พ.ศ. 2568 โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ สั่งการให้ยกระดับเฝ้าระวังและผลักดัน โดยหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงของทั้งสองจังหวัด จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าอย่างเข้มข้น จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อติดตามและผลักดันช้างป่าให้กลับสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน แจ้งเตือนและให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงถึงแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังเมื่อเผชิญหน้ากับช้างป่า เพื่อป้องกันการสูญเสียขึ้นอีก